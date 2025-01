Šéf MOV, politici a funkcionári poklepali v Šamoríne základný kameň novej haly

Nová hala bude mať kapacitu minimálne 5000 divákov a bude slúžiť až pre 15 olympijských športov. Dokončiť by ju chceli do dvoch rokov.

Pre Európu i svet je to príklad toho, čo dokážete, keď sa spoja národný olympijský výbor, politické autority a privátny sektor. Je to projekt nie len pre šport, ale aj pre mládež a budúcnosť," povedal po slávnostnom akte.

Celkovo by v ňom malo nájsť zázemie 15 olympijských športov. Sú to hádzaná, volejbal, basketbal, box, bedminton, gymnastika, džudo, karate, stolný tenis, šerm, športové lezenie, taekwondo, tenis, vzpieranie a zápasenie. V celom areáli tak bude priestor až pre 27 olympijských športov.

Nová multifunkčná Olympic Arena by mala vyrásť do dvoch rokov, momentálne prebieha proces výberu zhotoviteľa. Štát na jej výstavbu poskytne 20 miliónov eur.

"Veríme, že tento rok poklepeme ešte veľa základných kameňov, aby sa postavili ďalšie športoviská pre slovenských ako aj zahraničných vrcholových športovcov," povedal Danko.

Prezidenta SOŠV potešilo, že sa pri príležitosti poklepania základného kameňa novej haly bol šéf olympizmu Bach, keďže sa ho už dlhšie snažili pritiahnuť na Slovensko.

"Návštevu pána prezidenta Bacha sme plánovali dlhšiu dobu. No covidové opatrenia a jeho veľmi nabitý program znemožnili, aby sa uskutočnila skôr. Sme radi, že sa to podarilo práve v tomto termíne, je to jeho prvá zahraničná návšteva v tomto roku a pre nás obrovská odmena za to, aké máme vzťahy s MOV. Myšlienka novej haly sa nerodila ľahko a ešte nás čaká cesta plná úskalia.

Nerobíme ju pre seba, pre nás, ale pre ďalšie generácie slovenských športovcov, ktorí budú mať možnosť rozvíjať svoje kariéry práve v tomto centre," uviedol Siekel, ktorý verí, že hala bude stáť do plánovaného termínu: "Slovensko ju potrebuje a čím skôr sa uvedie do prevádzky, tým lepšie."

Keketi nemá o spolupráci s Maďarskom nové informácie

Minister Keketi sa vyjadril aj k možnej spolupráci na organizovaní olympijských hier v prípade, že sa o ne bude uchádzať Maďarsko.