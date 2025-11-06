Na MS získal 4 medaily. Najúspešnejším neolympijským športovcom je strelec Ernst

KOŠICE. Štvornásobný medailista z minuloročných majstrovstiev sveta v streľbe z historických zbraní Štefan Ernst sa stal najúspešnejším športovcom Slovenska v neolympijských športoch za rok 2024.
Kategóriu kolektívov ovládli reprezentantky v malom futbale, medzi mládežníkmi triumfovali karatista Roman Hrčka a in-line hokejisti do 19 rokov.
Výsledky ankety vyhlásili počas konferencie Šport a spoločnosť 2025 v priestoroch Kunsthalle v Košiciach. Informovala o tom stránka olympic.sk.
Ernst získal na MS 2024 v talianskom mestečku Valeggio sul Mincio dve zlaté a dve strieborné medaily.
Vrcholom jeho úspechu bol výkon v pištoľovej disciplíne Kuchenreuter, kde sa mu podarilo dosiahnuť 98 bodov, čím utvoril nový svetový rekord.
Na druhom mieste v ankete skončila majsterka sveta v akrobatickom fitnese v absolútnom poradí i v kategórii nad 168 cm Kristína Juricová. Bronzová priečka patrila karatistke Ingrid Bakošovej Suchánkovej, majsterke Európy v kumite žien do 61 kg.
V kategórii kolektívov triumfovali bronzové medailistky z majstrovstiev sveta v malom futbale pred Slovak Cheer Teamom, ktorého členky sa stali majsterkami Európy v disciplíne Coed Median.
Tretia priečka patrila družstvu vodných lyžiarov za vlekom, ktorí sa stali vicemajstrami sveta v Pohári národov na šampionáte v Sosnowieci.
Najúspešnejší športovci v neolympijských športoch za rok 2024
Jednotlivci: 1. Štefan Ernst (historická streľba), 2. Kristína Juricová (fitnes), 3. Ingrid Bakoš Suchánková (karate)
Kolektívy: 1. Reprezentačné družstvo žien v malom futbale, 2. Slovak Cheer Team ´24, 3. tím vodných lyžiarov (Nikolas Wolf, Daniel Vaško, Ella Pokorná, Alexander Vaško, Samuel Saxa, Tobias Zambory, Karin Bořiková)
Mládež – jednotlivci: 1. Roman Hrčka (karate), 2. Stanislav Afanasiev (MuayThai), 3. Peter Strečanský (veslovanie)
Mládež – kolektívy: 1. Reprezentanti SR do 19 rokov v in-line hokeji, 2. Reprezentantky SR do 19 rokov vo florbale, 3. Reprezentanti SR do 23 rokov v malom futbale.
Zdravotne znevýhodnení športovci: 1. Alexandra Rexová (zjazdové paralyžovanie)