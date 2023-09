Bratislava očarila mladých športovcov. Čisté mesto, milí ľudia, tvrdia

BRATISLAVA. „Bratislava je prekrásne mesto. Je naozaj veľmi čisté. Ľudia vyzerajú, že sú pokojní a usmievaví. Nikto sa s nikým neháda. Je to veľká vec,“ súkala zo seba dojmy vravela 22-ročná Radin. Mladá Rumunka aj jej krajanky sú v Bratislave prvý raz. Neskrývajú nadšenie. Do Bratislavy prišli za športom. Na podujatí European Team Cup 2023, ktorý je určený pre mladých športovcov do 25 rokov, hrajú basketbal.

V areáli jazera Kuchajda sa od utorka do štvrtka odohrávajú súboje v malom futbale, 3x3 basketbale i plážovom volejbale. Bonusom sú ukážky jógy, zumby, jumpingu či crossfitu, do ktorých sa môže aktívne zapojiť ktokoľvek.

Na podujatí súťaží približne 400 mladých športovcov z 13 európskych krajín.

Zážitok a skúsenosti Organizátorom vyšlo počasie. Slnečné lúče pritiahli na Kuchajdu aj desiatky divákov, areál hýril množstvom športovcov, ktorí sa vzájomne povzbudzovali. „Podujatie ma zaujalo, pretože na Slovensku a v Bratislave, kde bývam, nie je veľa podobných akcií. Je to veľká skúsenosť a možnosť zahrať si proti zahraničným dievčatám, ktoré môžu byť kvalitnejšie ako my. Beriem to aj ako tréning, ale aj veľký zážitok. Je to veľký turnaj a veľká akcia. Veľmi sa mi tu páči,“ prezradila osemnásťročná volejbalistka Lucia. Spoločne s partnerkou Radkou mali úspešný vstup do turnaja. Vyhrali obe úvodné stretnutia.

Volejbalistky Lucia a Radka. (Autor: Sportnet)

„Hráme spolu prvýkrát. Trénujeme spoločne v jednom areáli. Oslovil nás organizátor a dali sme sa do jedného tímu. Zatiaľ si rozumieme. Ešte sme sa nepohádali,“ zasmiala sa mladá volejbalistka. Všetci športovci dostali od organizátorov nové športové dresy. „Môžeme si ich nechať na pamiatku,“ tešila sa dvadsaťpäťročná Radka.

Pri organizácii turnaja pomáhalo množstvo dobrovoľníkov. Aj dievčatám Radke a Lucii hádzali lopty mládežníci v modrých tričkách. Za dobrovoľníkov vo volejbalovej časti bol zodpovedný Radoslav Fašang, zástupca projektu volejbalová amatérska liga. „Majú na starosti, aby kvalitne pohrabali piesok, lopty boli neustále k dispozícií a hráči sa cítili komfortne. Ide im to veľmi dobre, dostali dobré školenie,“ zasmial sa. „Vytvoríme kvalitné prostredie, aby si hráči zahrali kvalitný turnaj a prišli aj budúci rok,“ doplnil. Právnici futbalisti Najviac tímov bolo v malom futbale – 24. Futbalisti sa ponorili do hry a húževnato bojovali o každý kúsok trávnika. Hráči z Bulharska emotívne prežívali víťazstvo nad Srbskom. „Sme balkánske krajiny. Rivalita tam je,“ opísal dvadsaťtriročný kapitán bulharského tímu Rodoslav.

Bulharskí futbalisti na European Team Cup. (Autor: Sportnet)

Študent práva z najväčšej a najprestížnejšej univerzity z Bulharska – univerzita Sv. Klimenta Ochridského v Sofii, prišiel so spolužiakmi, s ktorými hráva už tri roky. „Podujatie je výborné a zorganizované na kvalitnej úrovni. Je pre nás česť, že tu môžeme hrať. V Bratislave som druhýkrát. Krajina a hlavné mesto sa mi veľmi páčia. Možno prídem i po tretíkrát spoločne s priateľkou,“ prezradil.

Športoviská pre verejnosť Organizátor podujatia je prezident malého futbalu Peter Králik. „Po nešťastnej pandémii sme si povedali, že by bolo pekné zorganizovať európske podujatie. Požiadali sme o grant v Európskej únii v programe Erasmus plus. Vyšlo nám to. Rozhodli sme sa usporiadať veľké podujatie pre mládež do dvadsaťpäť rokov, aby sme podporili šport a nové zážitky.

Akciu hodnotím výborne, záujem je veľký. Počasie nám praje. Úvodný ceremoniál bol veľmi pekný. Účastníci sa prechádzali celou Bratislavou a videli gro mesta. Mali sme pozitívnu spätnú väzbu, ľudia skladali klobúk pred organizáciou. Na druhý deň všetci vstali a predvádzali skvelé výkony,“ uviedol. Okrem futbalu pripravili na Kuchajde organizátori ihriská pre basketbal a volejbal. „Doniesli sme približne 40 ton piesku. Jeden deň sme pracovali iba na tom, ako pripraviť tieto časti. Má to veľmi pekný efekt. Profesionálne podmienky tu zostanú ďalej pre verejnosť, ktorá ich môže ďalej používať. Každé športové podujatie by malo niečo po sebe zanechať a sme radi, že vďaka European Team Cupu sa nám to podatí,“ pokračoval.

Podpora pohybu Hlavné posolstvo celého podujatia je rozhýbať mládež. „Cítime, že mládež treba motivovať k športu. Dnes je najväčším nepriateľom športu digitalizácia všetkých nástrojov. Vnútorný konzumný komfort ľudí je veľmi vyšperkovaný. Pokiaľ nemáte atraktívne športové aktivity, ktoré sú motivujúce, tak amatérskych športovcov je ťažko zmobilizovať do rekreačného športovania.

European Team Cup na Kuchajde. (Autor: Sportnet)

Po období pandémie by sme sa mali viac snažiť, aby sme to napravili a zintenzívnili fyzickú časť výchovy. Nielen vzdelávať z mentálnej stránky, ale aj z fyzickej. Tento trojročný deficit je veľký zásah do detskej motoriky,“ prezradil Fašang.