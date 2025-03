Huliakova Rada prvýkrát zasadla. Chce, aby športovci rozhodovali o športovcoch

„Účelom nášho stretnutia je to, aby športovci rozhodovali o športovcoch. Chcem byť prelomový v tom, že či už to bude otázka legislatívy alebo prerozdeľovania peňazí v rámci infraštruktúry športu, aby bol niekto garantom toho, že nerozhodujeme o osudoch športovcov, o jednotlivých regiónoch, o infraštruktúre, o potrebách samotných športovcov, o potrebách jednotlivých športovcov my od zeleného stola, ale aby ste to boli vy, ktorí máte za sebou roky športovej praxe, výsledky v reprezentácii Slovenska, veľa vychovanej mládeže. To je taká alfa a omega tohto ministerstva, aby sme preniesli šport do regiónov a aby sme podporili mládež,“ povedal na prvom zasadnutí Huliak.

VIDEO: Huliak na zasadnutý Rady ministra pre šport