Coates odstúpil z postu prezidenta CAS, podstúpil liečbu rakoviny

John Coates
John Coates (Autor: TASR/AP)
TASR|29. sep 2025 o 14:20
Dočasným šéfom CAS bude viceprezident Michael Lenard.

LAUSANNE. Austrálčan John Coates odstúpil z postu prezidenta Športového arbitrážneho súdu (CAS). V uplynulom období podstúpil liečbu rakoviny.

CAS uviedol vo svojom stanovisku, že po skompletizovaní šesťmesačnej liečby rakoviny chemoterapiou mu aktuálny zdravotný stav neumožňuje cestovať do zahraničia.

Sedemdesiatpäťročný Coates bol v minulosti viceprezidentom Medzinárodného olympijského výboru (MOV).

Dočasným šéfom CAS bude viceprezident Michael Lenard. Najbližšie voľby prezidenta sa uskutočnia v máji 2027. Informovala agentúra AP.

