Jedinečný vo viacerých smeroch. Pred 95 rokmi sa začali písať dejiny futbalu

Boli to zároveň jediné MS, na ktoré sa tímy prihlasovali a nemuseli sa kvalifikovať. Väčšina európskych krajín sa rozhodla turnaj za oceánom bojkotovať, keďže mu predchádzala náročná cesta loďou trvajúca približne tri týždne.

Holanďania a Švédi však následne odstúpili od kandidatúry a podporili Taliansko. Vtedajší šéf FIFA Jules Rimet uprednostnil Uruguaj, pretože to dodalo turnaju globálnejší charakter.

Jediný zástupca afrického kontinentu mal byť Egypt, ten však do dejiska napokon nestihol doraziť včas.

V Barcelone zastavila, aby sa pridali Belgičania a po preplavení Atlantiku nastúpili v Riu de Janeiro hráči Brazílie.

„Kanárici“ nevyslali do dejiska svojich najlepších hráčov, keďže turnaju neprikladali veľkú váhu a radšej sa sústredili na domácu súťaž.

Keď sa vtedajšia Juhoslávia rozhodla zúčastniť sa na MS, Conte Verde bola už plne obsadená, a tak museli hľadať alternatívny spôsob dopravy.

Po trojdňovej ceste vlakom do Marseille sa nalodili na poštovú parnú loď The Florida.

Na palubu sa k nim mal pripojiť aj egyptský tím, ale ich loď z Afriky zdržala búrka v Stredozemnom mori a zmeškal posledný možný spoj, ktorý by ich včas priviezol do Južnej Ameriky. To znamenalo, že turnaj sa bude definitívne konať s 13 účastníkmi.

Spomienka v roku 2030

Do semifinále sa prebojovali ako víťazi skupín Argentínčania, Američania, domáci Uruguaj a Juhoslávia.