Španělé budou útočit na třetí zlato na evropském šampionátu v řadě. To se doposud povedlo jen a pouze Francouzům na přelomu tisíciletí. Španěly táhnou na ME opět skvělí brankáři Corrales s de Vargasem. Ten se na uplynulém šampionátu dostal až do All-Star týmu. Španělský kapitán Guardiola podotkl pro web eurohandball.com, že je skvělé, že současné hvězdě Barcelony je teprve jednatřicet a vzhledem k tomu, že gólmani dozrávají později, tak toho má ještě spoustu před sebou. Na končícím ME zapsal nejvíce zákroků ze všech brankářů – konkrétně třiačtyřicet. Pro Španělsko hovoří skutečnost, že jednou už svého dnešního soupeře na tomto ME porazilo. Stalo se tak v základní skupině, kdy zvítězilo poměrem 32:28 a zajistilo si prvenství. V semifinále si házenkáři z Pyrenejského poloostrova vyšlápli na poslední mistry světa z Dánska.. Navíc na loňských olympijských hrách urvali čtvrtfinále o gól. Mimochodem naposledy prohráli Španělé na velké akci se Švédy před třinácti lety, od té doby osmkrát v řadě padli.