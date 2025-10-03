Veľký škrt pre Barcelonu aj španielsku reprezentáciu. Yamal sa znovu zranil

Luis de la Fuente dáva pokyny počas semifinálového zápasu Ligy národov Španielsko - Francúzsko.
Luis de la Fuente dáva pokyny počas semifinálového zápasu Ligy národov Španielsko - Francúzsko. (Autor: TASR/AP)
TASR|3. okt 2025 o 17:35
ShareTweet0

Mimo hry môže byť až tri týždne.

MADRID. Španielsky futbalista Lamine Yamal je opäť zranený a nepomôže reprezentácii v nadchádzajúcich kvalifikačných zápasoch o postup na MS 2026.

Jeho klub FC Barcelona informoval, že sa 18-ročnému krídelníkovi obnovilo zranenie slabín a mimo hry bude dva až tri týždne.

Yamal sa iba nedávno vrátil na trávniky a odvtedy odohral za Barcelonu dva zápasy, vrátane toho stredajšieho v Lige majstrov s Parížom Saint-Germain (1:2).

Po ňom však opäť hlásil zdravotné problémy. Barcelona to uviedla na svojom webe krátko po zverejnení nominácie španielskej reprezentácie, v ktorej pôvodne Yamal figuroval.

Zranenie Yamala sa stalo zdrojom verejného konfliktu medzi trénerom Kataláncov a národným tímom.

Kouč Barcelony Hansi Flick ostro skritizoval vedenie reprezentácie za to, že začiatkom septembra nasadilo Yamala v dvoch ľahkých zápasoch, pričom povedal, že sa o neho nestaralo a naznačil, že mladík hral aj so zranením.

Talentovaný futbalista potom vynechal štyri zápasy v klube. Španielsky tím poprel, že Yamal hral aj počas zranenia a uviedol, že futbalista absolvoval všetky štandardné lekárske procedúry.

Tréner Španielska Luis de la Fuente v piatok povedal, že „nemá žiadny konflikt s Hansim Flickom“ a obhajoval jeho prístup k zdraviu svojich hráčov. „Nepodstupujeme žiadne riziká, iba riziká, ktoré podstupuje každý hráč, keď robí šport,“ povedal de la Fuente.

Španielsko čaká v kvalifikačných zápasoch o MS 2026 doma 11. októbra Gruzínsko a o tri dni neskôr privíta Bulharsko. Po dvoch zápasoch sú de la Fuenteovi zverenci na čele E-skupiny so šiestimi bodmi.

Tabuľka skupiny E

Reprezentácie

Prezident SFZ Ján Kováčik.
Prezident SFZ Ján Kováčik.
Kováčik hovoril na konferencii SFZ o istom probléme: Spôsobili sme si ho sami
dnes 17:05|1
Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Veľký škrt pre Barcelonu aj španielsku reprezentáciu. Yamal sa znovu zranil