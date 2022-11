Son Heung-min môže na MS nosiť čiernu masku, má však obmedzenia

DAUHA. Son Heung-min môže nastúpiť do zápasov na MS v Katare s čiernou ochrannou maskou na tvári, no bez čísla. Líder a kapitán kórejskej reprezentácie nosil na tréningu masku so svojou sedmičkou na ľavej strane.

Predstaviteľ Futbalovej asociácie Kórejskej republiky (KFA) v stredu oznámil, že FIFA povolila Sonovi nosiť masku, ale bez čísla.

Podľa pravidiel strešnej futbalovej organizácie totiž tvárové masky na sebe nesmú mať žiadne číslo, názov alebo emblém národného tímu. Maska musí byť čierna alebo rovnakej farby ako dresy.