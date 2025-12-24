Vianočná nuda a snaha zabaviť dcéry. Ako sa na lyžiarske svahy dostal snowboard?

Snowboard vďačí za zrod viacerým nadšencom, úplne prvý však s myšlienkou na kríženca lyží a surfu prišiel na Prvý sviatok vianočný v roku 1965 Američan Sherman Poppen.
Ako neskôr spomínal, snažil sa urobiť niečo zábavné pre svoje malé dcéry, tak zobral dve detské lyže, spojil ich dokopy - a prvá široká doska bola na svete.
Poppenova manželka potom prišla s menom Snurfer - kombináciou anglických výrazov pre sneh a surf.
"Ide o novú disciplínu kombinujúcu letné športy ako surfovanie a skateboarding so slalomovým lyžovaním," uviedol Sherman Poppen v patentovej prihláške, ktorú podal v marci 1966.
A na Vianoce 1966 sa už prapredkovia snowboardov predávali, športové náčinie ale vyzeralo o dosť inak ako dnes.
Úplne chýbalo viazanie, na doske sa stálo "len tak", Poppen však prirobil na špičku svojho vynálezu povraz, ktorý jazdec držal a dosko ním ovládal.
Ďalším dôležitým mužom v histórii snowboardingu sa stal Jake Burton Carpenter, ktorý nielen upravil dizajn Snurferu, ale tiež sa zaslúžil o to, že ho začali brať na milosť vlekári v amerických lyžiarskych strediskách.
Samotný Carpenter si však nikdy neprivlastňoval zásluhy za vynález, ktorý sa napokon dostal až na olympijské hry.
"Tým, kto naštartoval snowboarding, bol Sherman Poppen," uviedol zakladateľ svetoznámej snowboardovej firmy v lete 2019, keď Poppen vo veku 89 rokov zomrel.