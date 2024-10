Jaroš odštartoval novú sezónu výborne. Získal body do kvalifikácie ZOH

Celkovo skončil v kvalifikácii na 22. mieste a získal tak ďalšie dôležité body do rebríčka kvalifikácie na ZOH 2026.

CHUR. Slovenský snoubordista Samuel Jaroš nepostúpil do finále disciplíny Big Air na podujatí SP vo švajčiarskom Chure.

"S výsledkom som spokojný napriek zraneniu, s ktorým sa momentálne pasujem. Dnes som dal do toho všetko a to mi zaistilo dôležité body do olympijskej kvalifikácie," uviedol pre TASR Jaroš, ktorému vyšiel oveľa lepšie druhý skok.