Bývalého olympionika konečne zatkli. Patril medzi najhľadanejších ľudí FBI

Bývalého kanadského snoubordistu Ryana Weddinga v piatok zatkli.
Štyridsaťdvaročný olympionik zo ZOH 2002 v Salt Lake City patril medzi najhľadanejších ľudí FBI a čelí obvineniam súvisiacim s obchodovaním s drogami a zabitím federálnych svedkov.
Weddinga zatkli v piatok v Mexiku, agentúru AP o tom informovali dve osoby pod podmienkou anonymity.
Obvinený je z riadenia operácie obchodovania s drogami a podľa úradov zorganizoval niekoľko vrážd s cieľom podporiť drogovú trestnú činnosť.
Olympionik bol zaradený na zoznam desiatich najhľadanejších osôb FBI a úrady ponúkali odmenu 15 miliónov dolárov za informácie vedúce k jeho zadržaniu a usvedčeniu.
Informácie by mal v priebehu piatka oficiálne potvrdiť šéf FBI Kash Patel.
Wedding súťažil pod piatimi kruhmi v paralelnom obrovskom slalome.
V roku 1999 získal v tejto disciplíne bronz na MSJ a o dva roky neskôr striebro na rovnakom fóre. Po 24. mieste na ZOH ukončil športovú kariéru.