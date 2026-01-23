Bývalého olympionika konečne zatkli. Patril medzi najhľadanejších ľudí FBI

TASR|23. jan 2026 o 16:43
Bývalý snoubordista čelí obvineniam súvisiacim s obchodovaním s drogami a zabitím federálnych svedkov.

Bývalého kanadského snoubordistu Ryana Weddinga v piatok zatkli.

Štyridsaťdvaročný olympionik zo ZOH 2002 v Salt Lake City patril medzi najhľadanejších ľudí FBI a čelí obvineniam súvisiacim s obchodovaním s drogami a zabitím federálnych svedkov.

Weddinga zatkli v piatok v Mexiku, agentúru AP o tom informovali dve osoby pod podmienkou anonymity.

Obvinený je z riadenia operácie obchodovania s drogami a podľa úradov zorganizoval niekoľko vrážd s cieľom podporiť drogovú trestnú činnosť.

Olympionik bol zaradený na zoznam desiatich najhľadanejších osôb FBI a úrady ponúkali odmenu 15 miliónov dolárov za informácie vedúce k jeho zadržaniu a usvedčeniu.

Informácie by mal v priebehu piatka oficiálne potvrdiť šéf FBI Kash Patel.

Wedding súťažil pod piatimi kruhmi v paralelnom obrovskom slalome.

V roku 1999 získal v tejto disciplíne bronz na MSJ a o dva roky neskôr striebro na rovnakom fóre. Po 24. mieste na ZOH ukončil športovú kariéru.

