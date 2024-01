Je mladá, rýchla a dá si aj mekáč či čokoládu. Po Ledeckej má Česko ďalší supertalent

„Myslím si, že ľudia ešte len neobjavili kúzlo snoubordu,” vraví v rozhovore. Je mladá, rýchla a sympatická. Keď príde do cieľa skôr ako jej súperka, na tvári sa jej vyčarí široký úsmev.

Zatiaľ som sama prekvapená, že dobre, trošku som sa tohto mesiaca bála, ale musím si zaklopať, že zatiaľ je to dobré.

V tejto chvíli sa odohráva najhustejšia časť programu Svetového pohára v alpskom snoubordingu. V priebehu dvoch týždňov sa ide až päť podujatí. Ako to fyzicky a psychicky zvládate?

Ako vyzerá príprava na Svetový pohár, čo sa týka posilňovne a stravovania. Musíte si dávať pozor na to, čo zjete?

Čo sa jedla týka, tak si samozrejme uvedomujem, čo by som mala jesť a snažím sa, ale nie som typ človeka, čo by to nejako “hrotil”. Takže sem-tam mekáč, čokoláda, vietnamská kuchyňa...proste, na čo je chuť.



Čomu sa najradšej venujete vo voľnom čase?

Voľného času popravde veľmi nemám, ale keď áno, tak ho trávim s priateľmi a rodinou, ale pretože sú všetci športovci, tak väčšinou ideme niekam na bicykli, na bežkách, skialpoch alebo napríklad liezť po skalách.