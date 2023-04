Keď volal s otcom, hrozivo prehrával. O jeho obrate hovorí celá krajina

"Hral neuveriteľne. Je dynamickým hráčom, zrejme najtalentovanejší, akého som kedy videl. Veľmi rád pozerám jeho zápasy a rád by som ho videl vyhrať celý turnaj, pretože takto by sa mal snooker hrať," povedal O'Sullivan.

Proti sedemnásobnému majstrovi sveta prehrával Luca Brecel v Divadle Crucible 6:10, no siedmimi víťaznými frejmami po sebe získal skalp svetovej jednotky.

Proti 20-ročnému Číňanovi Siovi prehrával v zápase na sedemnásť víťazných frejmov už 5:14, ale napokon postúpil do finále po výsledku 17:15.

Belgičan Luca Brecel a jeho reakcia po postupe do finále MS v snookri 2023. (Autor: TASR/ PA via AP)

"Povedal som priateľke, že ak vyhrám, bude to ten najemotívnejší a najšialenejší pocit. Nikdy by som ani nesníval o víťazstve zo stavu 5:14.

Je to šialené. Spôsob, akým som sa vrátil... Hral som skvelý snooker a to je najdôležitejšie. Mentálne som vždy bol silný, no v posledných sezónach som sa zlepšil," povedal Brecel pre BBC.

Zaujímavosťou je, že pri predošlých piatich účastiach na svetových šampionátoch nevyhral ani jeden zápas v hlavnej súťaži.