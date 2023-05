Slovinci dlho vzdorovali Kanade. Lucic sa dočkal prvého gólu na MS

/zdroj: iihf.com/

Luka Gračnar, brankár Slovinska: "Myslím si, že hlavne v prvej tretine sme podali dobrý výkon v našom pásme. Držali sme súpera ďaleko od bránky, ale v druhej sme stratili tempo aj v dôsledku vylúčení. Proti takému tímu s hráčmi svetovej úrovne je potom ťažké znovu sa naštartovať. V tretej tretine to bolo vyrovnané, no pokazili sme si to úsekom, v ktorom sme dvakrát dostali gól. Keď hráme svoju hru, tak môžeme súperiť s kýmkoľvek, no ak z nej upustíme proti tímu ako má Kanada, tak príde trest."