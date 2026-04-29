Zápas s Lotyšskom aj s odkazom. Zväz podporí Kukumberga, Lažo: Bojujeme jeden za druhého

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) sa rozhodol podporiť Romana Kukumberga mladšieho v liečbe po vážnej dopravnej nehode z konca predošlého kalendárneho roka.
Z prípravného zápasu mužskej reprezentácie proti Lotyšsku (nedeľa 3. mája, 17.00 h) pôjde časť zisku zo vstupného na podporu bývalého mládežníckeho reprezentanta Slovenska.
„Na nedeľný zápas sme Romana pozvali aj s rodinou a fanúšikovia mu budú môcť vyjadriť podporu priamo na štadióne. Zároveň časť zo zisku zo vstupného poputuje na podporu jeho ďalšej liečby a návratu do bežného života.
Chceme ukázať, že bojujeme jeden za druhého nielen na ľade, ale aj mimo neho,“ vyjadril sa pre oficiálnu webovú stránku generálny sekretár SZĽH Miroslav Lažo.
Roman Kukumberg mladší obliekal v minulosti dres Slovenska na svetovom šampionáte do 18 rokov a dvakrát aj na juniorských majstrovstvách sveta.