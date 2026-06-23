Na MS v hokeji bol najlepší brankár, odchádza do KHL. Nórsko prišlo o reprezentačnú jednotku

Nórsky reprezentačný brankár Henrik Haukeland bude v nasledujúcich dvoch sezónach pôsobiť v ruskej KHL.
Klub Traktor Čeľjabinsk v utorok oficiálne oznámil podpis dvojročnej zmluvy s 31-ročným gólmanom, ktorý ešte pred niekoľkými týždňami patril medzi najväčších hrdinov nórskeho hokeja.
Haukeland bol jednotkou reprezentácie na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku, kde Nóri senzačne získali bronzové medaily.
Išlo o prvý cenný kov v histórii krajiny na svetových šampionátoch a práve výkony skúseného brankára patrili medzi hlavné dôvody úspechu.
Počas turnaja v siedmich zápasoch zneškodnil 93,78 percenta striel, trikrát si pripísal čisté konto a organizátori ho vyhlásili za najlepšieho brankára šampionátu.
Výrazne sa podieľal na víťazstvách nad Švédskom, Českom či Lotyšskom.
V zápase o bronz proti Kanade, v ktorom Nóri vyhrali 3:2 po predĺžení, pochytal 44 striel.
Práve výkony na svetovom šampionáte podľa nórskych médií zvýšili záujem o jeho služby aj mimo západnej Európy.
Haukeland sa po skončení sezóny rozlúčil s nemeckým klubom Straubing Tigers, hoci jeho kontrakt mal pôvodne platiť ešte rok.
V Nemecku pôsobil päť sezón, predtým hral najvyššie súťaže aj vo Švédsku a Fínsku.
Koniec v reprezentácii
Presun do Ruska znamená okamžitý koniec reprezentačnej kariéry, minimálne na obdobie jeho pôsobenia v KHL.
Nórsky hokejový zväz totiž v októbri 2022 prijal rozhodnutie, podľa ktorého hráči pôsobiaci v ruských kluboch nemôžu reprezentovať krajinu.
Opatrenie bolo zavedené po ruskej invázii na Ukrajinu a platí dodnes.
„Predstavenstvo zväzu prijalo rozhodnutie, ktoré znamená, že hráči pôsobiaci v ruskom hokeji nie sú k dispozícii pre reprezentáciu,“ uvádza nórsky hokejový zväz.
Haukeland reprezentoval Nórsko na ôsmich majstrovstvách sveta, v roku 2018 sa zúčastnil olympiády v Pchjongčchangu.
Športový riaditeľ mužskej reprezentácie Patrick Thoresen potvrdil, že rovnaké pravidlo sa bude vzťahovať aj na Haukelanda.
„Ak bude Henrik pokračovať v kariére tam (v Rusku), nebudeme ho môcť využívať,“ povedal Thoresen pre TV 2.
Bývalý reprezentačný kapitán zároveň priznal, že situácia ho mrzí.
„Je veľmi smutné pre nórsky hokej, ak nebudeme môcť využívať našich najlepších hráčov. Rozhodnutie však platí a ja ho samozrejme rešpektujem,“ dodal.
Kritika z Nórska
Generálny sekretár hokejového zväzu Petter Salsten uviedol, že Haukeland bol s možnými následkami oboznámený ešte pred podpisom kontraktu.
„Henrik pozná rozhodnutie predstavenstva zväzu. Musí si preto urobiť vlastné zhodnotenie situácie a rozhodnúť sa podľa toho, čo považuje za správne,“ uviedol Salsten.
Rozhodnutie vyvolalo v Nórsku aj kritické reakcie. Športová komentátorka televízie TV 2 Mina Finstad Bergová označila odchod do ruského hokeja za odklon od hodnôt, ktoré reprezentuje nórsky šport.
„Je neuveriteľná hanba, ak jeden z najväčších hrdinov bronzového tímu odíde do ruského hokeja. V súčasnej situácii znamená výber KHL výber proti Nórsku,“ povedala.
Následne svoje stanovisko ešte rozvinula.
„Týmto sa vzdávate reprezentácie, ktorá získala bronz. Vzdávate sa nórskej športovej komunity, ktorá oslavovala národný tím na štadióne Ullevaal. Vzdávate sa hodnôt nórskeho športu.“