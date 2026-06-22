Šatan zostáva na čele SZĽH. Vo voľbách bol jediným kanditátom

Miroslav Šatan podľa očakávania zostane na čele Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).
Jediný kandidát na najvyšší post dostal na pondelkovom volebnom Kongrese zväzu 359 z 390 hlasov a čaká ho už tretie funkčné obdobie.
Päťdesiatjedenročný funkcionár mal pôvodne jedného protikandidáta, no vyzývateľ Miloslav Klíma minulý týždeň ohlásil stiahnutie svojej kandidatúry. Šatan zastáva svoju funkciu od júna 2019, keď v nej nahradil Martina Kohúta.
Kapitán majstrov sveta z Göteborgu obhájil vo voľbách v roku 2022 svoj mandát, keď zdolal bývalého prezidenta HK Poprad Ľudovíta Jurinyiho.
Staronový prezident SZĽH pred týždňom zhodnotil aktuálny stav „Stratégie slovenského hokeja“, ktorá odštartovala v roku 2021 a potrvať má do roku 2030.
Piliermi tohto projektu boli zvýšenie počtu registrovaných hráčov, počet a kvalita ľadových plôch, zlepšenie financovania klubov, pozdvihnutie ženského hokeja, návrat medzi svetovú špičku a prepojenie so vzdelávaním. Počet registrovaných hráčov sa zvýšil o viac ako 4000 ľudí, SZĽH k tomu využil viaceré nástroje.
Rovnako stúpajúcu krivku má počet trénerov. V predošlých rokoch sa podarilo zrekonštruovať 46 plôch a otvoriť 11 úplne nových. Do budúcna plánuje SZĽH reformu vzdelávania a úpravu metodiky pre trénerov v spolupráci s univerzitami.
Reprezentačné tímy sa postarali v uplynulých rokoch o cenné úspechy na medzinárodnej scéne. Muži získali na zimných olympijských hrách (ZOH) 2022 bronz a na ZOH 2026 obsadili štvrtú pozíciu. Po sérii štvrtých miest sa navyše podarilo chlapčenskému výberu do 18 rokov vybojovať na tohtoročnom domácom svetovom šampionáte striebro.
Štyridsaťosemročný Klíma bol jediný ohlásený vyzývateľ Šatana v boji o prezidentskú funkciu, no päť dní pred Kongresom sa rozhodol stiahnuť kandidatúru z osobných dôvodov. Klíma pracuje v HC Košice od roku 2020, okrem košického klubu bol aj členom organizačného tímu viacerých športových podujatí.
Okrem prezidenta delegáti na Kongrese v Bratislave volili aj osem členov Výkonného výboru SZĽH, z toho jedného člena ako zástupcu športovcov, dvoch členov Dozornej rady SZĽH, predsedu Disciplinárnej komisie SZĽH a podpredsedu Disciplinárnej komisie SZĽH.
Zvolení kandidáti do orgánov SZĽH na olympijský cyklus 2026-2030
prezident: Miroslav Šatan
výkonný výbor: Miroslav Dráb, Ľubomír Hurtaj, Jozef Kužma, Miroslav Lipovský, Richard Pavlikovský, Branislav Semančík, František Skladaný
kandidát za športovcov do VV: Miroslav Lažo
predseda disciplinárnej komisie: Filip Kubuš
podpredseda disciplinárnej komisie: Ľuboš Jakubec
členovia dozornej rady: Norbert Koch, Michal Peško
Na pondelňajšom rokovaní sa zúčastnilo 92 delegátov s 390 hlasmi, čo potvrdzovalo uznášaniaschopnosť kongresu SZĽH. Po hodnotiacich správach prezidenta SZĽH, výkonného výboru SZĽH a ďalších orgánov SZĽH pristúpili delegáti k voľbe prezidenta.
Šatana, ako jediného kandidáta, zvolil kongres do funkcie 359 hlasmi z 390 možných.
O sedem miest vo výkonnom výbore sa počas kongresu uchádzalo 13 kandidátov. Ďalších troch na ôsme miesto v exekutíve navrhli zástupcovia športovcov. V prvom kole si kongres zvolil takmer totožný výkonný výbor v porovnaní s predošlým funkčným obdobím.
Opätovne sa doň dostali Miroslav Dráb, Jozef Kužma, Miroslav Lipovský, Richard Pavlikovský, Branislav Semančík aj František Skladaný. Dušana Mráza, ktorý už nekandidoval, nahradil v exekutíve Ľubomír Hurtaj. Ako zástupca športovcov-hokejistov obhájil mandát vo VV SZĽH Miroslav Lažo.
Členovia vedenia SZĽH, prezident Miroslav Šatan a generálny sekretár Miroslav Lažo na úvod kongresu ocenili trio členov hokejového hnutia za celoživotný významný prínos pre hokej. Cenu si prevzal Ján Cebuľák, dlhoročný zväzový funkcionár v oblasti infraštruktúry.
Spolu s ním Dušan Mráz, ktorý dlhodobo riadi extraligový hokej vo Zvolene. Od roku 1997 bol členom viacerých výkonných výborov SZĽH a podieľal sa na riadení slovenského hokeja.
Tretím oceneným bol Ladislav Gross, rovnako bývalý dlhoročný člen zväzovej exekutívy, ktorý roky riadil druholigový klub HK Slovan Gelnica a bol predsedom Ligovej rady 2. Slovenskej hokejovej ligy. Tá riadila tretiu najvyššiu súťaž na Slovensku.