Slovenky sa postarali o senzáciu. Po skvelom výkone zdolali Turecko a postúpili zo skupiny

ME v basketbale žien 2023 - skupina D

V utorok 20. júna narazia na druhý tím skupiny C Nemecko.

ĽUBĽANA. Slovenské reprezentantky vybojovali na ME v basketbale žien 2023 v Slovinsku a Izraeli premiérové víťazstvo.

Turkyne skončili v tabuľke na nepostupovom 4. mieste. Priamy postup do štvrťfinále si vybojovali Maďarky, ktoré v priamom súboji o prvenstvo v skupine zvíťazili nad Srbkami 81:75.

Slovenky vstúpili do súboja o pokračovanie na turnaji mimoriadne sebavedomo, v útočnej fáze sa okamžite chytila Páleníková, keď sa postarala o 5 zo 7 bodov tímu.

V tomto prípade sa Turecko bodovým úsekom 14:3 dostalo do vedenia. Slovenky sa chvíľkovo útočne zasekli, ale rozbehla sa im zase raz trojbodová streľba a vedenie bolo späť v ich moci.

Na strane tímu trénera Juraja Suju bola evidentne väčšia vôľa po úspechu a pokračovaní na turnaji. Vedeli sa vyrovnať s každou ťažkosťou a do poslednej štvrtiny išli za stavu 58:45.

I. štvrtina:

Všetko pozitívne pokračovalo aj v záverečnej časti, náskok Slovenska sa podaril nielen udržiavať, ale ho aj zvyšovať.

Turecko s ubúdajúcim časom prirodzene riskovalo a tlačilo, ale slovenský výber si skúsene ustrážil cestu za premiérovým víťazstvom na ME a postup do play off zápasu o účasť vo štvrťfinále.