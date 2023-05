Tatar prehovoril o neúčasti na MS. Bude pokračovať v kariére v NHL?

„Určite tu pobudnem do konca týždňa a prísť potom narýchlo do rozbehnutého šampionátu, to by nebolo ideálne. Debatoval som aj so šéfom zväzu Mirom Šatanom a povedal som mu priamo, že to v danej situácii nie je možné.

Ale, ako hovorím, primárny dôvod je to, že sa mi končí zmluva. A tam je veľké riziko zranenia. Keby som mal nejaký náznak, že budem mať nový kontrakt, tak by to bolo iné. Ale nie je to tak,“ dodal pre Nový čas.