Országh chápe Tatara: Keď som sa zranil na MS, bol to začiatok konca mojej kariéry

Myšlienkové pochody hokejistu v tejto situácii priblížil vo vysielaní RTVS Šport bývalý reprezentant a v súčasnosti tréner Vladimír Országh:

„Tomáš nemá zmluvu na ďalšiu sezónu, tým pádom nemá ani poistku. Totiž, keď máte zmluvu a máte poistku, vtedy viete, že ak sa na majstrovstvách sveta niečo stane, tak ste krytý,“ zdôvodňoval možné príčiny neúčasti Tatara.

Országh zažil podobnú situáciu v sezóne 2004/05 a nevyplatila sa mu. Počas výluky v NHL reprezentoval Slovensko na MS vo Viedni, kde si zranil koleno. Ďalšiu sezónu začínal vo Švédsku.

„Ja o tom môžem rozprávať. Bol to rok 2005, výluka a všetky zmluvy boli pozastavené, žiadna poistka nebola. Zranil som sa a bol to začiatok konca mojej kariéry. Už by som to viac nespravil,“ otvorene povedal Országh.