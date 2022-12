Najvyrovnanejšie MS U20 v histórii? Lídri Slovenska sú pripravení

MONCTON. Slovenskí juniori majú už iba dva dni do začiatku majstrovstiev sveta v hokeji hráčov do 20 rokov .

Následne je tu skupina tímov, ktoré môžu každého prekvapiť. Najväčšími hodnotami nášho tímu by mali byť pokora, motivácia, extrémna bojovnosť. Chceme to postaviť na skvelom tíme," uviedol.

Nemyslím si, že by sme mali mať jednoznačnú jednotku. Boli by sme radi, aby sa jednotka vyprofilovala v priebehu štyroch skupinových zápasov."

"Samozrejme, očakáva sa veľa, ale tlak necítim. Možno príde s prvým zápasom, no je tu veľa vysoko draftovaných hráčov, takže tlak nie je iba na mne," povedal druhý hráč uplynulého draftu, ktorý jasne načrtol ambície slovenského tímu: "Chceme počuť po každom našom zápase hymnu. Na to sa sústredíme."

Medzi dôležitých hráčov patrí aj útočník Adam Sýkora, ktorý má však trochu odlišné úlohy ako Mešár. Útočník trápiacej sa Nitry by rád získal v juniorskej reprezentácii hernú pohodu.

"Je to náročné na psychiku, keďže v klube sa nám nedarí. Nemôžem to však dať najavo. Je super, že môžem byť medzi týmito chalanmi, je tu skvelá partia a veľmi ma to napĺňa. Nezväzuje ma to a som rád, že môžem byť s tou hokejovou rodinou," povedal nitriansky hokejista, ktorý v extralige zaznamenal v 20 zápasoch deväť bodov (2+7).

Sýkora už má za sebou aj štart na elitných MS a tak zvýšený tlak bude aj na pleciach energického útočníka. Hráč organizácie New York Rangers stavia vždy na prvé miesto tímové ciele.

"Osobné ambície na turnaji nemám, snažím sa pomôcť tímu, najlepšie ako viem. Som pripravený urobiť maximum. Verím, že sa nám podarí niečo, čo sa ešte nepodarilo," dodal.