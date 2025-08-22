Slovenky na úvod vyzvú silné Talianky. Kde sledovať MS vo volejbale žien 2025? (TV program)

Slovenské volejbalistky
Slovenské volejbalistky (Autor: TASR)
Sportnet|22. aug 2025 o 08:00
ShareTweet0

Pozrite si TV program prvého dňa MS vo volejbale žien 2025, hrať bude aj Slovensko.

PHUKET. Slovenské volejbalistky sa predstavia na majstrovstvách sveta vôbec po prvý raz v histórii.

Svetový šampionát sa začína už dnes v piatok 22. augusta a potrvá do 7. septembra v Thajsku. Dejiskami zápasov budú štyri mestá - Bangkok, Čiang Mai, Nakhon Ratčasima a Phuket.

Slovenky figurujú v skupine B. Už v prvý deň turnaja budú čeliť Taliankam, ktoré sú považovené ža jedny z najväčších favoritiek na zisk titulu.

Zápas je na programe o 15:30 h v Phukete, v televízii ho odvysiela stanica STVR Šport.

Kde sledovať MS žien vo volejbale?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Následne slovenské volejbalistky vyzvú Belgicko a napokon Kubu. Z každej skupiny postúpia najlepšie dva tímy do vyraďovacej časti turnaja.

Slovenky budú bojovať nielen o postup zo skupiny, ale v prípade priaznivého postavenia v rebríčku a na základe účinkovania na MS aj o účasť v kvalifikácii na olympijské hry 2028 v Los Angeles.

Nominácia Slovenska na MS vo volejbale žien 2025

Nahrávačky: Barbora Koseková (MHB Békéscsaba/Maď.), Anna Kohútová (FC Argeș Pitešť/Rum.)

Smečiarky: Karin Palgutová (LOVB Houston/USA), Zuzana Šepeľová (Levallois Paris Saint-Cloud/Fr.), Karolína Fričová (Les Burdis Bordeaux/Fr.), Lucia Herdová (Steel Volley Linz-Steg/Rak.), Simona Jelínková (VK Dukla Liberec/ČR)

Blokárky: Tereza Hrušecká (Rapid Bukurešť/Rum.), Nina Wienand-Herelová (VC Wiesbaden/Nem.), Ema Smiešková (VK Slovan Bratislava), Emma Erteltová (Sens Volley 89/Fr.)

Univerzálna hráčka: Karin Šunderlíková (Vasas Budapešť/Maď.)

Liberky: Ema Magdinová (Slávia UK Bratislava), Skarleta Jančová (VK Slovan Bratislava)

Realizačný tím: Michal Mašek (hlavný tréner), Martino Volpini, Michal Matušov (asistenti trénera), Richard Nemec (kondičný tréner), Radoslaw Kolanski (fyzioterapeut), Daniel Bruch (štatistik), Ján Uhlárik (tímový manažér), Tomáš Štulajter (mediálny manažér)

Tabuľka skupiny B

Volejbal

Volejbal

    Slovenské volejbalistky
    Slovenské volejbalistky
    Slovenky na úvod vyzvú silné Talianky. Kde sledovať MS vo volejbale žien 2025? (TV program)
    dnes 08:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Volejbal»Slovenky na úvod vyzvú silné Talianky. Kde sledovať MS vo volejbale žien 2025? (TV program)