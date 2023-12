Fantastický Gajan vychytal druhú výhru na šampionáte. Švajčiarov privádzal do zúfalstva

MS V hokeji U20 2024

„Videl som prvý slovenský zápas. Sú to rýchli hráči, ktorí sa neboja vystreliť a majú výbornú techniku. Chceme hrať našim štýlom a predviesť dynamickú hru. Chceme stavať na dobrej defenzíve a nenechať sa vylučovať,“ povedal pre JOJ Šport tréner Marcel Jenni.

Jednu z chýb dokázala potrestať dvojica Repčík – Honzek. Repčík získal puk na modrej čiare a perfektnou kľučkou sa dostal do príležitosti. Bekhendom ešte prihral späť na voľnú hokejku Honzeka, ktorý otvoril skóre stretnutia.

„Slovákov výsledok prvého zápasu nadchol. Pôsobí to blahodarne na ich pohodu. Nemusia za každú cenu útočiť a čakať na chybu súpera,“ komentoval český komentátor Záruba.

„Dobre sme nastúpili do zápasu, dobre sme korčuľovali. Okrem niekoľkých striel sme súperovi nedali veľa šancí. Sú to dobrí korčuliari, ale my sme oveľa lepší tím,“ povedal po prvej tretine Repčík pre JOJ Šport.

Švajčiari mali niekoľko príležitostí, ale v bráne stál pozorný Gajan. Podobne nastúpil súper aj do druhého dejstva. Slováci síce vybojovali trestné strieľanie, ktoré Honzek nepremenil, ale viac z hry mali Helvéti.