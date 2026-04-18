Országh je po dvojzápase spokojný. Kapitán Hrivík: Disciplinovanosť nás musí sprevádzať

Úvodné dve previerky v záverečnej fáze prípravy na MS 2026 priniesli slovenským hokejistom bilanciu jedno víťazstvo a jedna prehra.
Hlavný tréner SR Vladimír Országh aj kapitán tímu Marek Hrivík vyjadrili spokojnosť s výkonmi v dvojzápase v Topoľčanoch proti Švajčiarsku (3:1, 3:5).
Slováci nastúpili v piatok iba s 11 útočníkmi, keďže chýbali pre zranenia Peter Cehlárik a Adrián Holešinský. Druhý menovaný utrpel vo štvrtkovom stretnutí tržnú ranu na nohe a boj o svetový šampionát sa pre neho skončil.
Rozhodujúcim faktorom v druhom vystúpení SR bola prostredná časť hry, v ktorej Országhov výber trikrát inkasoval. Následne sa však vrátil do zápasu a do konca bojoval o vyrovnanie.
Hrivík: Bol to super dvojzápas
„Myslím si, že dobrý zápas. Trochu sme sa dali dole, keď sme prehrávali o tri góly. Na konci sme však mali vyrovnávajúci gól na hokejke. Škoda, že nám to nepadlo. Bolo to z našej strany dobré, Švajčiari majú dobrý tím, majú domáce MS a pripravujú sa na to.
My sme tu mali veľa nových chalanov, bojovali a bol to super dvojzápas,“ okomentoval prvé dva súboje v príprave kapitán Hrivík, ktorého tešila aj disciplína tímu.
Slováci neboli na trestnej lavici v druhom dueli ani raz. „Vedeli sme, že majú silné presilovky a vedia to zahrať. Snažili sme sa im nedať na to veľa šancí.
Disciplinovanosť nás musí sprevádzať aj po zvyšok prípravy, ako aj na majstrovstvách sveta,“ povedal 34-ročný center.
Országh počítal ďalšie straty zo zámoria. Okrem skôr medializovaného Šimona Nemca neposilní Slovensko ani ďalší obranca Martin Fehérváry, ktorý si doliečuje zranenie a chce tráviť čas s dcérou narodenou vo februári.
Arbitrážny proces zdrží v Rusku do konca apríla útočníka Adama Ružičku a ten takisto s určitosťou na šampionát do Švajčiarska nepocestuje.
Medzičasom však potvrdil svoj príchod Martin Pospíšil z Calgary Flames. Országh po piatkovom stretnutí avizoval telefonáty okrem neho aj s Daliborom Dvorským a Pavlom Regendom.
Šéf slovenskej striedačky monitoruje aj vývoj v nižšej AHL, kde hrá niekoľko ďalších Slovákov.
V prípade vypadnutia by mohli dostať priestor v príprave, no priamo na šampionát bez „skúšky“ by cestoval s určitosťou iba najlepší slovenský strelec v súťaži Martin Chromiak.
Chromiak by mal mať miesto isté
„Hlavne tých mladých chalanov by sme chceli ešte vidieť v príprave. Budem ich sledovať, takže uvidíme ako to pôjde,“ uviedol Országh a vyjadril sa aj k menu Juraj Pekarčík, ktorý v mládežníckych kategóriách vytvoril dvojičku s Daliborom Dvorským.
Obaja figurujú v štruktúrach St. Louis Blues, pričom Dvorský sa etabloval v NHL a Pekarčík má za sebou premiérový ročník na farme. „Toto je už mužský hokej. Pokiaľ by to bolo možné, tak by sme si radi Juraja pozreli. Nemali sme ešte šancu ho vidieť v príprave. Uvidíme, ako ďaleko jeho tím pôjde.
Ak by sme chceli na niekoho čakať a mal by mať miesto isté, tak je to Chromiak, ktorý už v reprezentácii niečo odohral a má výbornú sezónu. Jeho už nemusíme skúšať, ostatných by sme chceli vidieť aspoň v nejakých zápasoch prípravy,“ doplnil Országh.
Mužstvo trénera Vladimíra Országha sa najbližšie stretne vo štvrtok 23. apríla v nemeckom Kaufbeurene s domácim výberom, o dva dni neskôr ho čaká proti rovnakému súperovi duel v Augsburgu.
Pre nasledujúci týždeň už môže realizačný tím počítať s dvojicou brankárov zo zámoria. Adam Gajan by mal cestovať s tímom aj do Nemecka, Samuel Hlavaj sa pripojí ku kádru, no zápasový štart by mal absolvovať až v ďalšej fáze proti Lotyšsku a Dánsku.
Určite počítame s Gajanom do Nemecka
„Podarilo sa nám vybaviť pre nich skorší odchod. My sme pracovali na tom, aby prišiel Hlavaj skôr, pretože nechytal.
Čo bolo pre nás podstatné, tak za posledný týždeň odchytal tri zápasy.
Uvidíme ako na tom bude, možno pôjde s nami iba na tri zápasy v Bratislave a potom zostane doma, aby nejakým spôsobom zregeneroval. Určite počítame s Gajanom do Nemecka a odchytá tam nejaký zápas,“ dodal Országh.