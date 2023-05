Nedajte sa pomýliť. Švajčiari chcú medailu a neboja sa o tom hovoriť (Sportnet podcast)

Všetky podcasty Sportnet.sk nájdete na tomto odkaze >>>

RIGA. Už to dávno nie je ten najpríjemnejší súper do štvrťfinále. Azda niet krajiny, ktorá by v širšej hokejovej špičke dosiahla za uplynulých dvadsať rokov väčší progres.

Keď v roku 2013 získalo Švajčiarsko na majstrovstvách sveta striebro, považovalo sa to za senzáciu. O päť rokov neskôr už málokto vnímal švajčiarske striebro ako náhodu a o ďalších päť rokov neskôr by švajčiarska medaila už nikoho neprekvapila.