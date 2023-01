ONLINE: Slovenky sa rozbehli v oslabení, po druhej tretine vedú už o dva góly

Prenos

Další třetina začne přibližně v 19:44.

Také druhé dějství je minulostí. To zvládly lépe zase Slovenky, které konto Švýcarska zatížily třemi góly a postaraly se tak o dokonalý obrat. Dva góly má na svém kontě Nela Lopušanová a může tak dnes zažít třígólový večer. Uvidíme, zda se jí to povede, hlavně se Slovenky budou snažit své vedení udržet, Švýcarky zase prahnou po návratu zpět do zápasu.

40:00 Druhá třetina skončila.

39:36 Slovenky dlouho kombinovaly v pásmu soupeřek, ale žádný jejich střelecký pokus se neujal. Po chvilce pak zamířily na druhou stranu Švýcarky, ale proti Debnárové neuspěly.

39:00 Hraje se poslední minuta druhé třetiny.

38:30 Tanja Kunzová se protáhla skrze obranu Slovenska až na levý kruh, její štiplavá rána však končí mimo tři tyče.

37:46 Nyní zase napadaly hráčky Slovenska rozehrávku Švýcarek už ve středním pásmu a soupeřky se tak nemohly dostat před Debnárovou.

36:16 Slovenky hrají zodpovědně dozadu a snaží se zastavovat švýcarské útoky. Zatím se jim to daří a i nyní hned šly do útoku. Pokus Lenky Karkoškové letěl vedle švýcarské svatyně.

35:29 Znovu je na řadě komerční přestávka.

34:52 Další menší tlak před Bendererovou, která nakonec dostala puk na hůl a poslala ho do bezpečí. Následně pak šly do akce její spoluhráčky.

33:57 Švýcarsko je v plném počtu.

33:13 Švýcarky po další akci Slovenska odpalují puk až před branku Debnárové a šetří cenné vteřiny ze svého oslabení.

32:12 Na pravé straně se opřela do rány Nela Lopušanová, na hattrick však zatím nedosáhla.

31:57 Vyloučení v týmu Švýcarsko:

HL – příliš mnoho hráčů na ledě, odpyká Hayley Hirtová.

31:46 Ačkoli se Švýcarky dostávaly s pukem do útočného pásma, nakonec o něj přišly díky pozorné slovenské obraně a ta pomalu otáčí hru zase opačným směrem.

30:34 Další komerční přestávka.

29:42 Jsme téměř polovině základní hrací doby, Švýcarky po vystřídání gólmanky věří, že by to pro ně mohla být vzpruha.

28:59 Slovenky najednou hrají s lehkostí, aby ne, když během několika minut otočily z 0:1 na 3:1. To je pořádná vzpruha.

27:57 ONLINE: Slovensko - Švajčiarsko (LIVE z MS v hokeji žien do 18 rokov 2023) | SPORTNET Střídání v týmu Švýcarsko:

ze hřiště odchází Margaux Favreová, přichází Talina Bendererová.

27:57

27:57 ONLINE: Slovensko - Švajčiarsko (LIVE z MS v hokeji žien do 18 rokov 2023) | SPORTNET Slovensko právě vstřelilo branku!

A hned z další akce znovu udeřily Slovenky. NELA LOPUŠANOVÁ nabrala rychlost a najela si až před Favreovou, kterou tváří v tvář dokázala překonat – 3:1. Slovenky tak rázem mají dvoubrankový náskok a Lopušanová má zaděláno na hattrick. Asistence: Klára Macková a Hana Krákorová.

27:10 Nahození Mackové od modré čáry skončilo na obraně Švýcarska a hráčky v červených dresech pak vyrazily až před Debnárovou, ale tam nic nevymyslely.

26:31 Slovenky sebraly soupeřkám puk a snažily se ho vyvézt ven z pásma, to se nepovedlo a Švýcarky tak nadále operují před Debnárovou.

24:17

24:17 ONLINE: Slovensko - Švajčiarsko (LIVE z MS v hokeji žien do 18 rokov 2023) | SPORTNET Slovensko právě vstřelilo branku!

A po chvilce je na světě slovenský obrat. Do rychlého protiútoku vyrazil slovenský celek, Lopušanová vyzvala ZUZANU DOBIAŠOVOU, která si sjela do těsné blízkosti Favreové a z bekhendu jí nedala šanci – 2:1. Asistence: Nela Lopušanová a Klára Macková.

23:19 Slovensko je v plném počtu.

23:06 Pozor si nyní Slovenky musely dávat na útok soupeřek, které byly hodně nebezpečné před Debnárovou.

21:53

21:53 ONLINE: Slovensko - Švajčiarsko (LIVE z MS v hokeji žien do 18 rokov 2023) | SPORTNET Slovensko právě vstřelilo branku!

A je vyrovnáno, a to dokonce ve vlastním oslabení. NELA LOPUŠANOVÁ na levé straně podržela kotouč a poté ho svižně z úhlu poslala na branku Švýcarska, kde touš pověsila za záda Favreové – 1:1. Začíná se tak znovu od začátku. Bez asistence.

21:19 Vyloučení v týmu Slovensko:

Ema Gálisová – 2 min., hákování.

20:29 Chiara Eggliová hned na začátku druhé třetiny napřáhla ke střele na levé straně a orazítkovala beton Debnárové.

20:01 Začala druhá třetina.

První třetina je minulostí. Ta se povedla lépe Švýcarkám, které v deváté minutě poslala do vedení Alena Rosselová a Slovenky musely dohánět manko. Asi jejich největší šance přišla v osmnácté minutě, kdy z levého kruhu tvrdě střílela Lilien Beňáková, ale její pokus nakonec zastavila Favreová. Uvidíme, co nám nabídne druhé dějství, které začne přibližně v 18:55.

20:00 První třetina skončila.

19:50 Ještě jedna rána Švýcarek, po které zaduněl beton Debnárové a v této části hry se už nic nestane.

19:18 Další švýcarská střela, která končí na pozorné brankářce Debnárové a ta před dotěrnými soupeřkami opět nechává hru přerušit.

19:00 Hraje se poslední minuta první třetiny.

18:26 Na druhé straně zapsala důležitý zákrok Livia Debnárová a raději puk drží. Hra je zastavena, další komerční pauza a poté se bude vhazovat po její pravé ruce.

17:36 ONLINE: Slovensko - Švajčiarsko (LIVE z MS v hokeji žien do 18 rokov 2023) | SPORTNET Lilien Beňáková dostala do jízdy přihrávku a sjela si na levý kruh, její tvrdá rána poté šla na branku Švýcarska, ale tam byla se zákrokem připravena Favreová.

16:41 Naemi Herzigová se uvolnila a dostala se až před branku Debnárové, kde sklepla touš, ale ten se poté odrazil jen do rohu obranného pásma.

15:43 Slovenkám se nedaří srovnat pro ně nepříznivý stav, Švýcarky tak svůj těsný náskok hájí a nedovolují soupeřkám ohrozit branku Favreové.

14:35 Švýcarsko je v plném počtu.

14:09 Na pravém kruhu švihla do puku Lilien Beňáková, ale levý beton Favreové byl na místě. Další osvobození Švýcarek.

13:24 Slovenky zakombinovaly v přesilové hře, ale koncovka byla hodně nepřesná. Švýcarky se hned po zisku puku osvobozují a posílají ho před slovenskou svatyni.

12:35 Vyloučení v týmu Švýcarsko:

Jael Manetschová – 2 min., faul loktem.

12:35 Ema Donovalová sklepla na levé straně ránu od modré čáry a Favreová ji chytá. Hra je zastavena a následuje další komerční přestávka.

10:55 Tatiana Blichová si sjela na osu a poté švihla do puku, který končí jen vedle protější tyče. Následuje rychlý protiútok Švýcarska.

09:51 Znovu se Švýcarky natlačily před branku Slovenska, tentokráte své brankoviště uhájila Livia Debnárová.

09:11 Na řadě je komerční přestávka.

08:56

08:56 ONLINE: Slovensko - Švajčiarsko (LIVE z MS v hokeji žien do 18 rokov 2023) | SPORTNET Švýcarsko právě vstřelilo branku!

Tak jsem to přivolala. Nyní se už skóre měnilo, a to na švýcarské straně. Soupeřky Slovenek měly před Debnárovou tlak, v prostoru mezi kruhy pak táhlou střelou překonala Debnárovou ALENA ROSSELOVÁ a Švýcarky tak vedou – 0:1. Asistence: Melissa Capezzaliová.

08:30 Hra nám zatím nenabídla žádnou branku, obě gólmanky tak drží čistá konta.

07:47 Série nepřesností na obou stranách. Nyní mají puk Švýcarky a derou se s ním před Debnárovou.

06:56 Zakázané uvolnění Slovenska a hra se stěhuje před Liviu Debnárovou. Buly po její pravé ruce.

06:22 Kristina Taricsová potáhla puk do středního pásma, poté se se spoluhráčkami přemístila před Favreovou, ale nakonec na ní nešel žádný střelecký pokus.

05:14 Alena Rosselová sáhla do střely Melissy Caezzaliové, která to zkusila od pravého hrazení, ale prvně jmenovaná tečí klec Slovenek minula.

04:40 Livia Debnárová si sáhla poprvé pořádně na kotouč, když zneškodnila pokus Gaberellové z pravého kruhu. Hra je přerušena a vhazovat se bude po její levé ruce.

03:56 Annic Buchiová objela slovenskou klec, poté chtěla přihrát kotouč do ohně, ale obrana Slovenska dobře zapracovala a nedovolila soupeřkám jakkoli zakončit před Liviou Debnárovou.

03:15 Po pravém křídle zavážela puk do útoku Jael Manetschová, ale dostala se jen do středu. Nyní už mají puk soupeřky a operují před Margaux Favreovou.

02:40 Alica Juríková čekala v prostoru mezi kruhy na přihrávku, ale nedočkala se. Nicméně stále Slovenky operují před Favreovou, která se opět chystá ve svém brankovišti.

01:42 A další zákrok Favreové, která se v posledních chvílích nenudí. Po střele Pauly Mandelíkové zaduněly její betony.

01:13 Alizee Aymonová nezachytila u útočné modré čáry puk a znovu se tak hráčky Slovenska dostaly před Favreovou, ale ta sklapla betony a neinkasovala.

00:15 Slovenky se prodraly do útočného pásma, ale nakonec tam o puk přišly. Na druhou stranu se tak dostávají poprvé Švýcarky.

00:01 Utkání právě začalo.

Úvodní sestavy:



Slovensko: Debnárová (Kubaniová) – Macková, Krákorová, Stern, Gálisová, Halušková, Mandelíková, Mateičková, Nogová – Lopušanová, Tóthová, Dobiašová (C) – Jancsóová (A), Blichová (A), Karkošková – Taricsová, Beňáková, Lacková – Paulínyová, Donovalová, Juríková

Trenér: Miroslav Mosnár



Švýcarsko: Favreová (Bendererová) – Inkampová, Baechlerová (A), Aymonová, Langeneggerová, Peterová, Meriguetová, Capezzaliová – Buchiová, Herzigová, Eggliová – Weyová, Rosselová (A), Gaberellová (C) – Kunzová, Maechlerová, Balzerová – Hirtová, Manetschová, Dalessiová

Trenér: Melanie Haefligerová



Rozhodčí: Janshenová (USA), Kurodaová (JPN) – Buttová (GER) , Krautová (USA).

Slovensko



To hráčky Slovenska vstoupily do mistrovství světa vítězně. V úvodním duelu vyzvaly Japonky. Po dvou třetinách vedly Slovenky 3:2, ale dvěma přesnými zásahy v poslední třetině odskočily Japonkám na 5:2. Sice ještě jednou inkasovaly, poslední slovo ale měly Slovenky, které zvýšily na 6:3 a takto i utkání skončilo. Dnes tak prahnou po dalším skalpu soupeře.

Švýcarsko



Švýcarky odehrály svůj první duel proti českému výběru a dařilo se jim velmi dobře. V první třetině si totiž postupně vypracovaly dvoubrankový náskok a národní tým tak musel dohánět ztrátu. Ve druhém dějství žádná branka nepadla a švýcarské hráčky tak stále držely slibný náskok. Jenže Češky se odhodlaly se zápasem něco udělat a v pětačtyřicáté minutě snížily na rozdíl jediného gólu. O tři minuty později pak už bylo vyrovnáno a poté to vypadalo, že duel dojde do nastavené hrací doby. Tu však na konci devětapadesáté minuty odmítla Zikmunda Mazancová, která strhla vedení na českou stranu a to si pak Češky už pohlídaly až do konce. Švýcarky tak sahaly po třech bodech, nakonec nezískaly ani jeden. O to více dnes prahnou po skalpu Slovenek.

Hezký pondělní večer přeji všem příznivcům hokeje. V neděli odstartovalo mistrovství světa hráček do osmnácti let a my se dnes zaměříme na duel mezi Slovenskem a Švýcarskem ve skupině B.