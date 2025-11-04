Slovenky spoznali súperky v boji o MS. Čaká ich súper zo Škandinávie či favorit z Portugalska

NYON. Slovenské futbalové reprezentantky sa v kvalifikácii majstrovstiev sveta 2027 v Brazílii predstavia v 3. skupine B-divízie.
Ich súpermi budú Portugalsko, Fínsko a Lotyšsko. Rozhodol o tom utorňajší žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.
Slovensko figurovalo pred žrebom v treťom koši B-divízie. Bývalá španielska reprezentantka Virginia Torrecillová spolu s ním do 3. skupiny vyžrebovala z prvého koša Portugalsko, z druhého Fínsko a zo štvrtého Lotyšsko.
Priamo z tejto skupiny sa na MS nedá prebojovať, Slovenky sa môžu na šampionát dostať iba cez následnú dvojkolovú play off.
Európska kvalifikácia sa bude hrať od februára do decembra 2026 a zároveň určí aj postupy a zostupy pred ďalším ročníkom ženskej LN.
„Skupina je zaujímavá. S Lotyšskom i Fínskom máme blízku skúsenosť. V zápasoch proti Lotyšsku musíme byť úspešní, ak chceme pomýšľať na vyššie méty.
Proti Fínkam máme také i onaké skúsenosti, rozhodujúce bude, akú budeme mať aktuálnu formu v čase zápasov s nimi.
Portugalsko je pre nás trochu neznáma, v súčasnosti možno prechádza menšou krízou z pohľadu, že nepatrí medzi najužšiu špičku, vypadlo k nám do béčka.
Fínky, ktoré zaznamenali v posledných rokoch progres, budú zrejme chcieť bojovať s Portugalčankami o prvé miesto v skupine,“ reagoval na žreb pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) tréner slovenského národného tímu žien Peter Kopúň.
Základným cieľom je zdolať v oboch dueloch Lotyšsko. „Vzhľadom na skúsenosti s Lotyšskom musíme uhrať minimálne tretie miesto s plným bodovým ziskom s týmto súperom, aby sme mali istotu, že v rámci ďalšej Ligy národov nebudeme mať problémy aj z 3. miesta.
Určite budeme chcieť zabojovať o lepšie umiestnenie práve tým, že u súperov, ktorí sa budú musieť medzi sebou biť, budeme vedieť trochu zamiešať kartami, potrápiť ich a získať s nimi body natoľko, aby sme mohli mať lepšiu pozíciu progresu v rámci kvalifikácie majstrovstiev sveta,“ dodal Kopúň.
Hrať sa bude v rovnakom formáte ako LN, tímy sú rozdelené do troch divízií (A, B, C). V „áčku“ a „béčku“ je po 16 tímov, v „céčku“ 21.
UEFA má 11 miesteniek na záverečný turnaj MS a o ďalšiu zabojuje jeden tím z európskej kvalifikácie v medzikontinentálnej baráži.
Priamy postup na MS si zabezpečia iba víťazky skupín A-divízie. Tie doplní sedem z ôsmich víťazných tímov v play off, jeden sa predstaví v medzikontinentálnej baráži.
Prvé kolo play off je rozdelené na dve vetvy. V prvej vetve sa predstavia tímy z 2. a 3. miest A-divízie proti šiestim víťazkám skupín a dvom najlepším tímom z druhých miest z C-divízie. Tímy z A-divízie budú nasadené a odvetu odohrajú doma. Osem víťazov postúpi do 2. kola play off.
Ďalších osem družstiev sa do 2. kola play off prebojuje z druhej vetvy, v ktorej štyri štvrté tímy z A-divízie a štyri víťazky skupín B-divízie budú čeliť tímom z 2. a 3. miest B-divízie. Nasadené budú tímy z A-divízie a víťazky B-divízie.
Kvalifikácia MS vo futbale žien 2027
A-divízia:
1. skupina: Švédsko, Taliansko, Dánsko, Srbsko
2. skupina: Francúzsko, Holandsko, Poľsko, Írsko
3. skupina: Španielsko, Anglicko, Island, Ukrajina
4. skupina: Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Slovinsko
B-divízia:
1. skupina: Wales, Česko, Albánsko, Čierna Hora
2. skupina: Švajčiarsko, Severné Írsko, Turecko, Malta
3. skupina: Portugalsko, Fínsko, Slovensko, Lotyšsko
4. skupina: Belgicko, Škótsko, Izrael, Luxembursko
C-divízia:
1. skupina: Bosna a Hercegovina, Estónsko, Litva, Lichtenštajnsko
2. skupina: Chorvátsko, Kosovo, Bulharsko, Gibraltár
3. skupina: Maďarsko, Azerbajdžan, Severné Macedónsko, Andorra
4. skupina: Grécko, Faerské ostrovy, Gruzínsko
5. skupina: Rumunsko, Cyprus, Moldavsko
6. skupina: Bielorusko, Kazachstan, Arménsko