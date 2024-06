Slovenky majú veľkú motiváciu Srbkám vrátiť prehru: Videli sme, že na ne máme

"Dievčatá nás veľmi milo prekvapili. Aj sme si to zhodnotili, že všetky striedajúce hráčky boli mladé a s minimom reprezentačných skúseností. Naskočili veľmi dobre a boli platné, v tomto smere je to veľké pozitívum," povedal Švihorík.

Podľa Švihoríka existuje kľúčový faktor, ktorý môže preklopiť misky váh na stranu Sloveniek: "Najväčší rozdiel bol v efektivite, oni boli o jednu šancu efektívnejšie. My keď ju zvýšime, tak som presvedčený, že uspejeme. Góly, ktoré sme inkasovali, neboli po top vypracovaných šanciach, aké sme si vytvorili my."

"Lekársky tím na to skvele zareagoval, ihneď na dnešnom tréningu máme všetky hráčky k dispozícii. Predsa je koniec sezóny, dievčatá majú v nohách veľa zápasov. Skôr to boli únavové veci, ktoré neboli nejakým dôsledkom zranenia v zápase."

Slovenkám v polovici kvalifikácie patrí tretia priečka so ziskom troch bodov za víťazstvo nad Izraelom (2:0). Do baráže postupuje práve trojica tímov, ktoré sa neskôr stretnú so súpermi z vyššej A-divízie. Prvé Škótky a druhé Srbky majú zhodne po sedem bodov.

"Dali sme si spoločný cieľ sa kvalifikovať do baráže na jeseň. Ak to bude z tretieho miesta, tak to bude trochu mrzieť, pretože sme videli, že na Srbky máme.

Určite by sme chceli byť druhé, no záleží to od druhého duelu so Srbskom a od júlového zrazu," poznamenala pred pondelňajším tréningom na štadióne Antona Malatinského stredopoliarka Ľudmila Maťavková.

Ak sa chcú Slovenky udržať v boji o prvé dve priečky, musia Srbkám odplatiť prehru z Belehradu, čo si uvedomuje aj stredopoliarka belgického Anderlechtu: "Myslím si, že každá má veľkú motiváciu to Srbkám vrátiť."