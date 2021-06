Slováci z EURO odchádzajú zdevastovaní. Dostali poriadnu lekciu

Hoci napokon v skupine obsadili tretie miesto, s troma bodmi a výrazne negatívnym skóre 2:7 sú najhorším tímom v tabuľke tretích tímov a už nemajú ani teoretickú šancu na postup do osemfinále.

A na turnaji definitívne končia. V skupine najskôr vyhrali nad Poľskom 2:1. Následne však prehrali so Švédskom 0:1 i Španielskom 0:5.

Slovenskí futbalisti ukončili pôsobenie na majstrovstvách Európy hanebným výkonom i výsledkom. V záverečnom zápase základnej skupiny prehrali so Španielskom 0:5.

Na MS 2010 zdolali Taliansko 3:2 a na ME 2016 uhrali bezgólovú remízu proti Anglicku. Bod by stačil Slovákom na postup aj tentoraz, ale mali k nemu poriadne ďaleko.

V ére samostatnosti sa Slováci prvýkrát na vrcholnom turnaji nedostali do osemfinále. V predošlých dvoch prípadoch dokázali v treťom zápase skupiny bodovať proti veľkému favoritovi.

„Španieli nám ukázali krásu kombinačného futbalu. Keď im necháte priestor, vedia to využiť. Vyhrali zaslúžene,“ hovoril slovenský kapitán Marek Hamšík.

Postavil rovnakú zostavu ako v prvom zápase proti Poľsku. Do stredu poľa sa vrátil uzdravený Jakub Hromada. Na krídle hrali Lukáš Haraslín s Róbertom Makom. A falošnú deviatku hral opäť Ondrej Duda.

Jeho spoluhráčov to neposmelilo. Boli naďalej nervózni, nevedeli si prihrať. Ostávali v defenzívnom bloku a Španieli neustále hrozili. Navyše Slováci robili detinské chyby.

Chyby Dúbravku, Hromadu či Hubočana

Najskôr Ľubomír Šatka nepochopiteľne prihral pred vlastnou šestnástkou Španielovi Sarabiovi, ktorého strela smerovala do brvna.

A následne ešte väčší skrat predviedol brankár Dúbravka. Lopta od brvna padala pred jeho bránku. V momente, keď ju chcel vyboxovať nad brvno, mu zrejme zasvietilo slnko do očí.

A loptu si nešikovne pravou rukou vrazil do siete. Prišli ho utešovať aj spoluhráči, ale stále nemohol veriť, čo sa udialo.

V závere prvého polčasu bolo ešte horšie. Hromada neodkopol loptu zo šestnástky, Dúbravka zle vybehol a Pekarík prehral hlavičkový súboj s Laportem, ktorý poslal loptu do siete.

"Snažili sme sa to zavrieť, ale keď bolo 0:2, trošku sme to otvorili a akoby sme im nahrali do karát. Španieli mali ešte viac priestoru,“ vravel Hamšík.