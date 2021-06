Slováci pôsobili, akoby boli na majstrovstvách omylom

Hamšík: Máme na čom stavať

„Vedeli sme, že nemôžeme otvoriť hru. Snažili sme sa to zavrieť. Za stavu 2:0 sme to trošku otvorili a ešte viacej sme im prihrali do karát. Ešte viac mali priestor,“ dodal Hamšík v rozhovore krátko po zápase.



Slováci odohrali v ére samostatnosti na veľkých turnajoch jedenásť zápasov. Ten posledný proti Španielom bol úplne najhorší. Suverénne.

„Musíme na našej hre ešte zapracovať. Škoda druhého polčasu, ale dva a pol zápasu bolo dobrých a odmakaných a máme na čom stavať,“ vravel prekvapujúco a optimisticky Hamšík. Realita je však krutá.

Len sa to valilo do šestnástky

Ešte horšie ako výsledok pôsobila hra. Slováci pôsobili ustráchane, absolútne neškodne. Spomalene a staromódne. Slováci proti Španielom pôsobili, ako keby boli na majstrovstvách omylom. Nevedeli si prihrať loptu a dlhšie ju podržali len výnimočne.



Keď dostali gól, plán sa rozsypal už totálne. Opäť sa naskytá otázka, či je Štefan Tarkovič trénerom na správnom mieste.

„Na koňa sme ich dostali svojimi individuálnymi chybami. Vyšli im veci, čo im predtým nevychádzali. Ich kvalita sa prejavila,“ myslí si Ľubomír Šatka. Prvý gól inkasovali Slováci práve po jeho veľkej chybe.



„Loptu som zle trafil na suchej tráve. Pri druhom gól sme nedokázali odkopnúť loptu,“ hodnotil Šatka. Počas zápasu neraz krútil hlavou. „Pre stopéra to bol ťažký zápas. Len sa to valilo do našej šestnástky,“ pokračoval.

Opäť netrafili bránu

Slováci dva zápasy po sebe netrafili priestor brány. „Chceli sme vyzerať lepšie v prechodovej fáze, chýbali nám ľudia v šestnástke,“ myslí si Šatka.



Ako hodnotí celkové vystúpenie svojho tímu na šampionáte?



„Ťažko sa to hodnotí pozitívne. Ako sa hovorí: Si len taký dobrý, ako je tvoj posledný zápas. Pokazili sme si celkový dojem. A tiež robotu, ktorú sme odviedli po prvých dvoch zápasoch,“ uviedol 25-ročný obranca.

Lobotka: Nebolo to na 5:0 „Boli sme blízko bodu, ktorý by nám zaručil postup. Proti Španielsku sme vybuchli, čo je škoda,“ doplnil Šatka. „Bolo to veľmi ťažké, ale do prvého gólu to z našej strany nebolo také zlé. Síce sme si nevypracovali šance, ale dobre sme bránili," tvrdil Lobotka.