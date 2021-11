Vítame vás pri sledovaní dnešného online textového prenosu z kvalifikačného zápasu na MS medzi Slovenskom a Slovinskom. V rámci deviateho, predposledného, kola skupiny H narazia na seba dvaja tabuľkoví susedia, ktorí majú rovnaké skóre. O našom lepšom tabuľkovom postavení rozhoduje lepšie skóre, kedy sme inkasovali o jeden gól menej. V prvom vzájomnom meraní síl sa zrodila remíza 1:1. Nás poslal do vedenia Boženík, no tesne pred polčasovým hvizdom vyrovnal na konečných 1:1 Stojanović. Ani jeden z tímov teda nemá šancu postúpiť ďalej, pretože druhé Chorvátsku má nedostihnuteľný náskok siedmich bodov. Aj preto možno tréneri oboch reprezentácií mierne zariskujú so zostavou. To je však na jednotlivých lodivodoch. Vy sa pohodlne usaďte a vychutnajte si dnešný reprezentačný večer v našej prítomnosti.