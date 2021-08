Nezvládli sme to, vraví tréner. Slováci ďalší obrat nepredviedli

Oleg Meleščenko, tréner Slovenska: "Keď mám krátko povedať k tomuto zápasu, tak len jednu vec, my sme to nezvládli. Za to je zodpovedný tréner. Môžem ešte dodať, že s 23-percentnou úspešnosťou streľby my nemôžeme vyhrať nič. Aj s týmto percentom sme sa vrátili do zápasu, prehrávali sme len o 4 body. Len dva - tri útoky rozhodli o tom, že my sme chceli zachrániť Slovensko.

Za dve minúty sme dostali 9 bodov a potom sme sa rozsypali. Neviem to vysvetliť. Pokračujeme v našej práci, vedeli sme, že to nebude jednoduché. Severné Macedónsko bolo oveľa tvrdšie, viac chceli, ale aj napriek tomu sme mali šancu, len sme sa vzdali. To pre nás nie je dobré, takže zodpovednosť beriem na seba. Pokračujeme v tom, že chceme naplniť svoju cestu."