Mladí Slováci žijú sen o ME, Kadák rozhodol o víťazstve z penalty

Jaroslav Kentoš, tréner SR 21: "V prvom polčase náš výkon spĺňal dobré parametre. Vytvorili sme si veľa gólových šancí, veľká škoda, že sme v prvom polčase nestrelili ďalší gól. V druhom polčase sme začali pasívne a súper nám vyrovnal. Na mužstve bola cítiť ťarcha, som veľmi rád, že v závere sa nám podarilo z jedenástky zvrátiť zápas na našu stranu."

Jakub Kadák, autor víťazného gólu SR 21: "Na jedenástku som si určite veril. Bola to rozhodujúca chvíľa v zápase a som rád, že som dostal takúto možnosť. Ešte oveľa radšej som, že som ju premenil a že som tým mohol pomôcť chalanom k výsledku."

Matej Trusa, autor gólu SR 21: "Po víťazstve je to super pocit. Je dobré, že sme to zvládli, už som sa bál, že remizujeme. Mrzeli ma nepremenené šance, ktoré som mal, určite aj chalanov. Mali sme oveľa viac šancí, našťastie to dobre dopadlo."