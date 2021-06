Pôjde na EURO Lobotka či Weiss? Obaja sú čímsi výnimoční

Dnes je oporou čerstvého majstra Talianska, ale v roku 2016 to bol na medzinárodnej scéne iba málo preverený hráč.

Do nominácie na šampionát sa dostane 26 hráčov, čiže bude ich o troch viac, ako bolo v minulosti zvykom.

Prvého júna ešte odohrá Slovensko prípravný zápas proti Bulharsku, je to posledná šanca presvedčiť. V ten istý deň do polnoci musí tréner Štefan Tarkovič uzavrieť nomináciu.

A tiež stopér či ľavý obranca David Hancko. Veľkú šancu má Martin Valjent, ktorý bol oporou Mallorcy, ktorá postúpila do španielskej ligy.

Marek Rodák vychytal Slovákom v baráži postup na majstrovstvá Európy. Aj on už okúsil Premier League.

Alternatívou na pravého obrancu je Martin Koscelník, ktorý zrejme dostane prednosť pred Lukášom Pauschekom zo Slovana.

So Škriniarom si v posledných zápasoch na stopérskom poste najlepšie rozumel Ľubomír Šatka z Lechu Poznaň. Ani on by nemal v nominácii chýbať.

Denis Vavro má stále potenciál, ale nemá za sebou dobrú sezónu. Spolu z Gyömbérom budú zrejme prví náhradníci.

Bez Hamšíka si to nevieme predstaviť

Za predpokladu, že Tarkovič zoberie iba sedem obrancov. Ak osem, dostane sa do nominácie jeden z tria Vavro, Gyömbér, Pauschek.

Marek Hamšík je kapitán a líder, na ktorom je postavený národný tím už viac ako desať rokov.