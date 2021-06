Stane sa Tarkovič nepriateľom hráčov, či aj národa? (komentár)

„Sú to minimálne dve bezsenné noci. Z noci do rána sa stanete nepriateľom na celý život. Ten hráč vám neodpustí. Človeka to mrzí, ale môže ísť len určitý počet,“ priznal tréner Vladimír Weiss starší.

Ako reprezentačný tréner vyberal hráčov na majstrovstvá sveta do Juhoafrickej republiky 2010. Ján Kozák starší volil nomináciu na EURO 2016.