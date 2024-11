Slovenské hádzanárky nezačali ME najlepšie. S domácou reprezentáciou prehrali

ME v hádzanej žien 2024 - skupina E

INNSBRUCK. Slovenské hádzanárky vstúpili do majstrovstiev Európy prehrou s domácim Rakúskom, na ktoré nestačili vysoko 24:37.

Efektivita jeho ofenzívy sa zlepšila, no súperky dokázali takmer vždy odpovedať a ich sile nepomohlo ani niekoľko kvalitných zákrokov Oláhovej.

Zo siedmich striel inkasovala dva razy a jej tím odchádzala do šatne so šesťgólovým mankom 11:17.

Gól po Bízikovej prišiel až po siedmich minútach - na 7:11 znížila Pastorková. Za stavu 15:11 prišla do brány Oláhová namiesto Yablonskej s jediným úspešným zákrokom.

Po ňom odskočil jej tím na rozdiel troch gólov a oddychový čas bral tréner Duenas. Jeho tímu však nepomohol - rakúska brankárka Ivančoková sa dostala do tempa, Slovenky nepremieňali sedmičky, nevyužívali presilovky a strácali sebavedomie.

V 10. minúte predviedla vydarený lob slovenská kapitánka Bíziková, vyrovnala na 6:6 a trénerka Tijstermanová si vzala time out.

Jej tím mierne znížil náskok, no domáce ho dokázali udržiavať a následne sa opäť dostali do tempa. Duenas bral ďalší oddychový čas, gólovo bola aktívna Lancz, no domáce nakoniec vyhrali vysoko 37:24.

Pre tím trénera Jorgeho Duenasa to znamená výraznú komplikáciu v ceste za prípadným postupom z E-skupiny, odkiaľ idú ďalej najlepšie dva tímy.

Po prvýkrát v histórii hrá záverečný turnaj 24 tímov, ktoré sú rozdelené do šiestich štvorčlenných skupín.

Slovenské reprezentantky na európskom šampionáte hrajú po prvýkrát od roku 2014, kedy senzačne postúpili zo skupiny.