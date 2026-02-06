Slováci pokračujú v dominantných výkonoch. Vysoko zdolali aj Rakúšanov

Kvalifikácia o postup na MS 2026 - skupina E
Rakúsko - Slovensko 3:9 (0:2, 0:1, 3:6)
Góly: 48. Nussbaumer, 56. Schlugi, 58. Schlugi (Winges) - 10. Nehila (Mirt), 20. Kopejtko, 32. Gašparík (Balner), 46. Mirt, 49. Haša (Balner), 51. Mirt, 51. Haša, 55. Gašparík, 58. Nehila
Slovenskí florbalisti zvládli aj svoj druhý zápas v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta vo fínskom Tampere (4.-13. decembra 2026).
Na turnaji v Trenčíne v piatok zvíťazili nad reprezentáciou Rakúska jasne 9:3. Dvoma gólmi a asistenciou sa na tom podieľal Ladislav Mirt, ďalšie dva zásahy si pripísal Peter Nehila.
Zverenci trénera Radomíra Mrázka sa v E-skupine stretnú ešte s Poľskom (v sobotu o 19.00), v nedeľu ich čaká duel o konečné umiestnenie na turnaji.
V druhej trenčianskej D-skupine účinkujú Švédsko, Dánsko, Island a Lichtenštajnsko. Na svetový šampionát postúpia víťazi oboch skupín a úspešnejší zo súboja medzi tímami na druhých miestach.
Okrem toho si víťazi skupín, ktorí budú mať už istý postup, zahrajú medzi sebou finále turnaja.
Hlasy po zápase
Karel Ševčík, asistent trénera SR: „Máme trochu zmiešané pocity, pretože sme sa snažili odohrať kontrolovaný zápas, čo sa nám spočiatku aj darilo, no neboli sme dostatočne nebezpeční v útoku. Neskôr sme spravili zmeny v zostave, začali sme byť aktívnejší, no záver nám ušiel s čím nemôžeme byť spokojní. Museli sme zostavu stiahnuť na dve päťky. Máme na čom pracovať, aby sme boli lepším tímom.“
Ladislav Mirt, najlepší hráč SR: „Ja som si tento duel celkom užil. Podľa mňa mal tri fázy. Spočiatku to bolo pomalé z oboch strán, bolo náročné dostať sa do nebezpečných situácií. S pribúdajúcim časom sa priestory na oboch stranách začali viac otvárať. Vytvorili sme si šance a z nich sme začali strieľať potrebné góly.“