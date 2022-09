Slovenské volejbalistky si zahrajú na ME, postup si vybojovali s predstihom

/zdroj: svf.sk/

Michal Mašek, tréner Slovenska: "Sme veľmi radi, že sme to zvládli. Splnili sme hlavný cieľ, ktorý bol v tejto sezóne postup na ME. Výkon nebol podstatný, ten bude dôležitý proti Španielkám. Verím, že v Poprade bude plná hala a dobra atmosféra."

Lenka Ovečková, nahrávačka Slovenska: "Zvládli sme zápas za tri body, čo nás teší. Nebol to ľahký duel, museli sme sa skoncentrovať, Robili sme málo vynútených chýb, čo rozhodlo o výsledku. Vedeli sme, že tento duel je kľúčový z hľadiska postupu na ME. Ešte nás čakajú dve stretnutia. Chcela by som pozvať všetkých divákov, aby nás prišli v stredu povzbudiť do Popradu proti Španielkam."