Slováci získali historicky prvý bod na ME. Udržali si šancu na postup

Marián Berky, tréner Slovenska: "Bol to veľmi ťažký zápas pre nás všetkých, či hráčov aj trénerov. Bojovalo sa do poslednej chvíle. Očakávali sme takýto ťažký zápas. Povedali sme si, že ho chceme vyhrať, bohužiaľ sa nám to nepodarilo. Ale bod je cenný, stále žijeme a ideme do ďalších bojov.

Stále sme v hre o postup. Ak zvládneme zápas s Chorvátskom, postúpime. Určite sa budeme musieť pripraviť na to, že oni sú trochu viac taktickejší, hrajú to pomalšie a nie sú takí bojovní. Budeme musieť byť koncentrovaní a potrebujeme ešte viac zvýšiť aktivitu a byť viac behaví."

Martin Směřička, reprezentant Slovenska: "Zápas bol dobrý pre oko diváka, do poslednej sekundy to bolo napäté. Pre nás je to prvý historický bod. Rovnako sme stále v hre o postup zo skupiny. V podstate sme sa dostali tam, kde sme sa chceli dostať. V poslednom zápase budeme hrať o všetko. Myslím si, že remíza je spravodlivá, lebo sme mali aj šťastie aj smolu. Verím, že s Chorvátmi dokážeme uhrať aj historický postup."