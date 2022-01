Futsalisti Slovenska nastúpia na svoj druhý zápas základnej skupiny C na ME proti reprezentácii Poľska. Stretnutie sa začína o 20:30.



Poľsko hralo doposiaľ s Chorvátskom, ktorému podľahlo 1:3. Jediný gól Poľska zaznamenal Holy.



Slovensko si v úvodnom vystúpení zmeralo sily so silným Ruskom, s ktorým dokázalo držať krok iba v prvom polčase. Prehrali sme ho tesne 1:2, náš gól strelil kapitán tímu Kozár. Druhý polčas už patril Rusom, ktorí zvíťazili 7:1.



21. januára: Rusko – Slovensko 7:1



Góly: 10. Antoshkin (Robinho), 11. Sokolov (Abramov), 23. Antoshkin (Nando), 29. Robinho, 30. Antoshkin, 35. Sokolov (Antoshkin), 37. Milovanov (Sokolov) – 3. Kozár (Drahovský)

Karty: 28. Antoshkin (RUS)