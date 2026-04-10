Namiesto postupu sa tešili z odmien. Slováci napriek neúspešnej baráži zarobili

Slovenskí futbalisti sa napokon nekvalifikovali na majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku. V A-skupine obsadili 2. miesto za priamo postupujúcimi Nemcami.
Tretí skončili Severní Íri a poslední boli Luxemburčania. Pre druhý tím čakala ešte nádej v podobe dvojkolovej marcovej baráže. Futbalisti spod Tatier v nej na domácej pôde v Bratislave narazili na Kosovo.
Hoci Slováci viedli 1:0 aj 2:1, tak im na konci ostali oči len pre plač, keďže skvelým výkonom v druhom polčase si postup vybojovali Balkánci po výsledku 4:3. Vo finále baráže však doma podľahli Turecku 0:1.
Slovenský futbalový zväz priznal, že aj napriek neúspešnej kvalifikácii a následnej baráži si futbalisti prilepšia. "Na základe dohody za výsledky v kvalifikačných zápasoch získali celkovo 180-tisíc eur," prezradil pre web sport24.sk hovorca zväzu Juraj Čurný.
Peniaze pochádzajú z fondov, ktoré SFZ dostáva od organizácií UEFA a FIFA. "Peniaze budú hráčom vyplatené v priebehu najbližších týždňov," priblížil Čurný.
Výsledná suma závisí od viacerých faktorov - víťazstvo sa vyplatí v každom prípade, no záleží na kvalite súpera, pri remíze a prehre sa odmeny neudeľujú.
Cifra 180-tisíc eur sa prerozdelí medzi všetkých hráčov, ktorí zasiahli do kvalifikácie či baráže. Mohla byť dvojnásobne vyššia v prípade, ak by Slováci dokázali postúpiť na MS.
Futbalisti si však celú čiastku nenechajú len pre seba a časť zárobku posunú tým, ktorí to potrebujú. "Z každej získanej prémie odvedú 2 percentá na účet Nadácie slovenských futbalových internacionálov," doplnil Čurný pre spomenuté médium.
Okrem týchto peňazí ešte hráči dostanú 100 eur na diéty na každý deň reprezentačného zrazu. Priemerne to trvá približne týždeň, čiže je to takmer tisíc eur.