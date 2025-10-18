Tri zápasy, tri dominantné výkony. Slovenky si na medzinárodnom turnaji počínajú suverénne

Six Nations Floorball Challenge
Nórsko - Slovensko 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
NAUMBURG. Florbalistky Slovenska pokračujú vo víťaznom ťažení na turnaji Six Nations Floorball Challenge v nemeckom Naumburgu.
Po piatkových výhrach nad Nemeckom a Lotyšskom dokázali vo svojom prvom sobotňajšom vystúpení triumfovať nad Nórskom 4:1. O 19.00 h ich v sobotu ešte čaká duel s Poľskom.
Pre slovenskú ženskú florbalovú reprezentáciu ide v Nemecku o poslednú hernú previerku pred decembrovými majstrovstvami sveta, ktoré sa uskutočnia od 6. do 14. decembra v Česku.