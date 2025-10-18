Tri zápasy, tri dominantné výkony. Slovenky si na medzinárodnom turnaji počínajú suverénne

Slovenské reprezentantky vo florbale počas podujatia Six Nations Floorball Challenge.
Slovenské reprezentantky vo florbale počas podujatia Six Nations Floorball Challenge. (Autor: @floorball_frames)
TASR|18. okt 2025 o 14:28
ShareTweet0

Pre slovenskú reprezentáciu ide o poslednú hernú previerku pred decembrovými majstrovstvami sveta.

Six Nations Floorball Challenge

Nórsko - Slovensko 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)


NAUMBURG. Florbalistky Slovenska pokračujú vo víťaznom ťažení na turnaji Six Nations Floorball Challenge v nemeckom Naumburgu.

Po piatkových výhrach nad Nemeckom a Lotyšskom dokázali vo svojom prvom sobotňajšom vystúpení triumfovať nad Nórskom 4:1. O 19.00 h ich v sobotu ešte čaká duel s Poľskom.

Pre slovenskú ženskú florbalovú reprezentáciu ide v Nemecku o poslednú hernú previerku pred decembrovými majstrovstvami sveta, ktoré sa uskutočnia od 6. do 14. decembra v Česku.

Florbal

    Slovenské reprezentantky vo florbale počas podujatia Six Nations Floorball Challenge.
    Slovenské reprezentantky vo florbale počas podujatia Six Nations Floorball Challenge.
    Tri zápasy, tri dominantné výkony. Slovenky si na medzinárodnom turnaji počínajú suverénne
    dnes 14:28
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Florbal»Tri zápasy, tri dominantné výkony. Slovenky si na medzinárodnom turnaji počínajú suverénne