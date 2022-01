Prezývajú ho Kráľ severu. Proti Slovákom nastúpi hráč, ktorého skúmali vedci

Bilancia Sagosena ho však určite stavia do role ašpirantov na toto pomenovanie.

Prezývka 26-ročného nórskeho hádzanárskeho bombardéra Sandera Sagosena znie honosne - Kráľ severu. Vzhľadom na extrémnu silu severských krajín v tomto športe by sa o tom dalo polemizovať.

Na konte má triumf v Lige majstrov a tituly v Dánsku, Francúzsku i Nemecku. S nórskou reprezentáciou sa stal dvakrát vicemajstrom sveta (2017, 2019).

Na Slovensko prichádza so spoluhráčmi obhajovať bronz z majstrovstiev Európy spred dvoch rokov. So 65 gólmi sa vtedy stal najlepším strelcom šampionátu.

Najlepší tréner? Otec

V roku 2020 prestúpil Sagosen do THW Kiel. „Je to najväčší tím na svete. Má najsilnejší káder,“ zdôvodňoval svoj prestup do Bundesligy.

Bez piatich centimetrov dvojmetrová ľavá spojka s ekrazitom v pravačke neskrýva veľké ambície vo svojej športovej kariére.

„Chcem byť najlepší a aby s tým všetci súhlasili. Nechcem sa však správať ako superstar,“ citoval jeho slová portál olympics.com.