Mladé Slovenky mali štvrťfinále na dosah, nezvládli však veľkú drámu

/zdroj: www.svf.sk/

Marek Maličký, tréner Slovenska: "Veľmi ťažký zápas, hodný osemfinále, bolo v ňom všetko, čo má byť. V prvom sete sme nevedeli nájsť recept na hru Rumunska, ale dokázali sme nevídanú vec, vrátiť sa do zápasu zo stavu 8:17 a vyhrať prvý set. Svedčí to o sile tohto družstva.

Ďalej sa zápas vyvíjal ako na hojdačke. Vo štvrtom sete sme pri kvalitnom podaní Rumuniek mali pasáž, v ktorej sme uhrávali len technické lopty a čakali na chybu súpera, to nás môže mrzieť. V tajbrejku opäť prišiel zvrat zo stavu 3:7 na 10:10, no nedokázali sme zápas dotiahnuť do víťazného konca.

Hrali sme bojovne až do konca, nič sme nevypustili. Postup do prvej osmičky nám ušiel o vlások, treba sa s tým zmieriť, turnaj pokračuje ďalej. Nedali sme zatiaľ nikomu nič zadarmo a verím, že v takých výkonoch budeme pokračovať aj naďalej."

Alexandra Fričová, smečiarka a kapitánka Slovenska: "Do zápasu sme nevstúpili podľa predstáv, robili sme veľa nevynútených chýb, prvý set sa nám však podarilo bojovnosťou otočiť. V druhom sete však opäť prišli naše chyby, nedodržiavali sme taktické pokyny a Rumunky ho zlepšenou hrou získali.

V treťom sete sa nám opäť darilo, dodržiavali sme systém, spravili sme si náskok a hladko sme vyhrali. Žiaľ, v ďalších dvoch setoch sme opäť spravili zbytočné chyby. Prehra nás veľmi mrzí, fanúšikom sme chceli dopriať výhru. Turnaj sa však ešte nekončí, tešíme sa na ďalšie zápasy."