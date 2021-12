Slovenky robili toľko chýb, ako keby hrali v juniorke. S Nemkami zaslúžene prehrali

Pavol Streicher, tréner SR: "Takýto zápas sa nehodnotí ľahko, ale musíme športovo priznať, že nás súper prevýšil v každej činnosti. Absolútne sme nezachytili začiatok duelu, na čo sme dievčatá upozorňovali.

Po stratách lôpt v útoku sme dostávali jeden gól za druhým. Potom sme sa trochu stabilizovali, ale ukázalo sa, že v žiadnej fáze zápasu sme nemali šancu proti takému dobrému súperovi ako Nemecko."



Vladimíra Bajčiová, spojka SR: "Myslím si, že rozhodli naše technické chyby v útoku, ktorých sme spravili veľa a ony nás trestali gólmi z rýchlych protiútokov."



Adriána Holejová, spojka SR: "Určite sme nepredviedli dobrý výkon. Najväčší problém bol v tom, že sme sa nevracali do obrany. Z našich technických chýb pramenilo veľa ľahkých gólov v našej sieti, čo nás položilo."



Alexandra Ivanicjová, brankárka SR: "V prvom polčase sme sa držali približne do 20. minúty. Potom sme však dvakrát inkasovali do prázdnej bránky a dievčatá sa snažili rýchlo dohnať manko.

Z toho pramenili naše chyby a Nemky nám odskočili. Cez prestávku sme si povedali, že sa pokúsime na súpera dotiahnuť, ale za veľa technických chýb a z toho vyplývajúcich strát lôpt prišiel trest v podobe gólov z kontier."