Hrivíka sklamala prehra s Nemcami. Chromiak: S vlastným výkonom som spokojný

Pre útočníka Mareka Hrivíka išlo o špecifický zápas. Na žilinský štadión sa vrátil po 15 rokoch. "Bola to nostalgia a veľmi som sa na to tešil.

Róbert Lantoši strelil kontaktný gól v 45. minúte z trestného strieľania, no Kahun päť minút pred koncom tretej tretiny druhým zásahom zvýšil stav na 4:2 pre Nemcov.

Som vďačný za to, že tu môžem byť. Snažil som sa využiť každú minútu na ľade," uviedol hráč tímu Ontario Reign zo zámorskej AHL. Ako rodák z Trenčína sa teší na duel v domácom prostredí.

Myslím si, že celý tím by mal byť spokojný, lebo sme tam nechali všetko. Boli sme kúsok od vyrovnania, nechýbalo k tomu veľa. Keď budeme takto pokračovať, tak ich v ďalšom zápase musíme zdolať.

Útočník Martin Chromiak zažil v piatok premiéru v seniorskom národnom tíme. "Prehra určite mrzí. Mohlo to byť lepšie, ale so svojím výkonom som spokojný.

Verím, že si to šetríme na MS. Predsa len, je to príprava," skonštatoval hráč švédskeho Leksandu pre Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH).

Urobili sme chyby, ktoré by sme nechceli robiť často a tie nás stáli zápas. Nášmu brankárovi sme moc nepomohli. Musíme sa naučiť dávať góly a menej ich dostávať.

"Je sen každého chlapca dostať sa do mužskej reprezentácie a hrať pred domácim publikom, kde som hrával 7-8 rokov. Bude to špeciálne a veľmi sa na to teším."



Počas nasledujúceho týždňa absolvujú slovenskí hokejoví reprezentanti záverečné dve prípravné stretnutia, Rakúšanov vyzvú v Kapfenbergu a Trenčíne.

Svetový šampionát sa pre nich začne v piatok 12. mája v lotyšskej Rige duelom proti Čechom.