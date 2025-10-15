Dvadsaťjednotka ukázala dobrú mentalitu. Kentoša teší, že hráči nič nepodcenili

KOŠICE. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov si utorňajším víťazstvom nad Moldavskom 2:0 zvýšili šance na postup na ME 2027.
V Košickej futbalovej aréne potvrdili pozíciu favorita a trénera Jaroslava Kentoša potešili svojím prístupom.
„Kládli sme dôraz na to, aby k tomu hráči pristúpili zodpovedne. Som rád, že nič nepodcenili a že sme zápas zvládli," konštatoval Kentoš.
„Sokolíci“ vstúpili do zápasu s cieľom čo najskôr streliť gól, aby donútili súpera upustiť od očakávanej dôslednej defenzívy. V tejto snahe im mal pomôcť aj kapitán Mário Sauer, ktorý sa vrátil do tímu po krátkom pôsobení v reprezentačnom A-tíme.
Od úvodu zápasu ukázal svoje prednosti. Najskôr z hranice šestnástky vyslal tvrdý pozdrav brankárovi Moldavska, o pár minút vzal loptu Moldavcom a šikovnou prihrávkou za obranu pripravil gól Adriánovi Fialovi.
V 17. minúte vzal zodpovednosť na seba, keď v ofenzívnej akcii skúsil strelu k bližšej žrdi, ktorá napokon stanovila konečné skóre. Podčiarknuté, zhrnuté, Sauer bol proti Moldavsku rozdielový.
„Ukázal dobrú mentalitu a charakter. Výkonom nám pomohol. Má veľmi dobrý vzťah k reprezentácii,“ konštatoval tréner Kentoš.
Jeho zverenci mali v prvom polčase hru vo svojej réžii a hoci sa v druhom nevyhli chybám, súperovi nedovolili zdramatizovať duel. Pre brankára Dominika Ťapaja to bol prvý duel v „dvadsaťjednotke,“ v ktorom mal plnú minutáž.
„Dobré výkony podal už v Ružomberku. Náš plán bol dať mu priestor v jednom zápase. Som rád, že to zvládol a máme pripraveného ďalšieho brankára,“ dodal Kentoš.
VIDEO: Jaroslav Kentoš hodnotí zápas
Jeho zverenci sa víťazstvom udržali na prvom mieste tabuľky, majú 10 bodov. Favoriti skupiny Angličania sú však naďalej stopercentní, keď zaostávajú iba o bod, pričom odohrali o zápas menej.
Priamy postup si zo skupiny vybojuje iba jej víťaz, druhé mužstvo tabuľky sa zaradí do tabuľky druhých tímov.
„Kládli sme dôraz na to, aby sme začali budovať naše princípy hry v defenzíve aj ofenzíve a aj na dosahovanie dobrých výsledkov. Jedno zaváhanie môže vziať šancu na boj o postup," poznamenal Kentoš.
Mladí Slováci si uvedomujú, že kvalifikačnú skupinu majú sľubne rozohratú. „Tri zápasy sme vyhrali, jeden remizovali. Myslím si, že ten bod s Írskom nie je zlý. Čas ukáže, na čo to bude stačiť.
Myslím si, že máme na postup. Zvíťaziť chceme nad každým a je jedno, či príde Kazachstan alebo Anglicko," konštatoval útočník Artur Gajdoš. Práve Kazachstan a Anglicko budú v novembri v Prešove najbližší súperi Slovákov.
„Vieme, že nás čaká silné Anglicko i Kazachstan. Máme to výborne rozohraté, no kvalifikácia je dlhá. Neuspokojíme sa s tým, čo máme, ale chceme pokračovať v dobrých výsledkoch,“ poznamenal kapitán Sauer.
VIDEO: Gajdoš hodnotí zápas
Zostávajúci program SR do 21 rokov v kvalifikácii ME 2027
štvrtok, 13. novembra: SR - Kazachstan /17.00/
utorok, 18. novembra: SR - Anglicko /17.00/
piatok, 27. marca 2026: Kazachstan - SR
piatok, 29. septembra 2026: SR - Írsko
piatok, 2. októbra 2026: Anglicko - SR
utorok, 6. októbra 2026: Andorra - SR