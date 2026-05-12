Brazília je v napätí. Neymar je v širšej nominácii na MS, účasť však nemá istú

Tréner brazílskej futbalovej reprezentácie Carlo Ancelotti začína finalizovať nomináciu na majstrovstvá sveta a najväčšou témou je možné zaradenie Neymara do konečného menoslovu.
Ako referuje web denníka Marca s odvolaním sa na brazílsky web Globoesporte, hviezdny útočník sa objavil v širšej 55-člennej nominácii, no jeho účasť na turnaji je naďalej neistá.
Definitívne rozhodnutie bude závisieť najmä od Neymarovej zdravotnej situácie. V Brazílii pritom panuje názor, že jeho prípadné zaradenie do konečnej 26-člennej nominácie by bolo skôr prekvapením.
Ancelotti ho však pravidelne zaraďuje aspoň do predbežných zoznamov vždy, keď je fyzicky schopný hrať.
Veľký problém rieši Brazília aj v ofenzíve. Talentovaný útočník Estevao z anglického FC Chelsea má svalové zranenie stehna a podľa lekárov zrejme nestihne ani vyraďovaciu fázu svetového šampionátu.
Už skôr navyše vypadol aj Rodrygo, ktorý utrpel vážne zranenie kolena. Istotu nominácie by mali mať hráči ako Vinicius Junior, Raphinha, Casemiro, Marquinhos, Endrick či Antony.
Medzi možných „čiernych koňov“ nominácie patrí útočník Pedro z Flamenga Rio de Janeiro, ktorý zažíva výbornú sezónu. Šancu má aj Rayan z anglického AFC Bournemouth, ktorý by mohol zaplniť medzeru na pravom krídle.
Ancelotti oznámi konečnú nomináciu 18. mája. Brazília pred štartom šampionátu odohrá ešte prípravné zápasy proti Paname a Egyptu, pričom do turnaja vstúpi 13. júna duelom proti Maroku.