Slováci strelili rýchly gól, no ďalší nepridali. V príprave podľahli Lotyšom

MS v hokeji - príprava

Jediný gól strelil už v 3. minúte stretnutia Adam Liška. Bol to jeho siedmy reprezentačný zásah.

Slováci ihneď odpovedali, no gól Chovana neplatil pre postavenie Lampera v bránkovisku.

Druhú časť odštartovali Ramsayho zverenci v oslabení. Síce sa ubránili, no tlak Lotyšov pokračoval ďalej a v 26. minúte ho premenili na vyrovnávajúci gól. Dobrým napádaním nedovolili Slovákom dlho vystriedať a následne peknou kombinačnou akciou využili ich únavu. Do odkrytej bránky poslal puk Karsums.

Slováci mali v úvode viac z hry a ešte párkrát pohrozili pred brankárom hostí. V 9. minúte tesne minul lotyšskú bránku puk po tečovanej strele Kocha. O dve minúty neskôr, pri prvej presilovej hre, vystrelili viackrát, no bez gólovej šance.





Lotyši mohli ísť do vedenia v 41. minúte po samostatnom úniku, no vyznamenal sa slovenský brankár. Hostia si následne zahrali presilovku, no Karsums v nej vo veľkej šanci neprekonal Godlu.

V 46. minúte išiel na trestnú lavicu Koch a Ramsayho zverenci sa opäť museli brániť presile. Godla však niekoľkokrát podržal svojich spoluhráčov a pomohla mu aj žŕdka.

Góly už do konca riadneho hracieho času nepadli a tak duel pokračoval predĺžením.

Už po minúte mali obrovskú šancu rozhodnúť duel debutanti v národnom drese Kňažko a Mucha, ale prvý menovaný nepretlačil puk pri bližšej žŕdke a druhému vzápätí nevyšiel bekhendový blafák.

Nakoniec sa z víťazstva tešili hráči hostí, keď im v 64. minúte vyšlo prečíslenie a rozhodol Krastenbergs.